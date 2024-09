Robert Bourgi a révélé ce qu’il sait de l’assassinat de Thomas Sankara. Agent de la Françafrique et très proche de nombreux présidents africains, l’avocat français a partagé des informations sur le complot ayant conduit à la mort de Sankara.

Robert Bourgi fait des révélations sur l’assassinat de Thomas Sankara

Au micro de RFI, l’avocat français cite des personnalités bien connues en lien avec l’assassinat de Thomas Sankara. Selon lui, la menace avait été signalée à Thomas Sankara. Bourgi affirme l’avoir personnellement averti sur instruction d’un conseiller de Jacques Chirac, Monsieur Foccart. « Faites savoir à Thomas d’être très prudent », aurait dit Foccart à Bourgi. « Il est en danger, et ça peut venir du plus près« , aurait ajouté Foccart lorsque Bourgi a demandé plus de détails.

Lors d’un échange téléphonique avec son ami Thomas Sankara, Robert Bourgi lui transmet le message de Foccart. Sankara a remercié Bourgi pour son intervention et a promis de faire attention. « Je ne suis pas inquiet…Remercie le vieux (Foccart) de ma part. je vais être prudent », aurait répondu Sankara. Malheureusement, le pire s’est produit par la suite.

Félix Houphouët-Boigny aurait également joué un rôle dans cette affaire, selon Robert Bourgi. « Je pense qu’il a été très actif par la grâce, si je puis dire, de Chantal (épouse de Blaise Compaoré) », a-t-il déclaré sur RFI. Il a révélé que les relations entre Thomas Sankara et Félix Houphouët-Boigny étaient tendues. « Le courant ne passait pas entre eux », a-t-il dit. Selon Bourgi, Thomas Sankara se rendait toujours chez Houphouët-Boigny en tenue militaire et armé, ce que le président ivoirien n’appréciait pas.

Robert Bourgi est convaincu que la Côte d’Ivoire a joué un rôle dans le complot : « J’en suis même certain », a-t-il affirmé, avant d’ajouter : « Ablassé Compaoré me l’a dit ».

Blaise Compaoré condamné pour le meurtre de Thomas Sankara

Pour rappel, Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, un événement tragique qui a plongé le Burkina Faso dans une crise sociopolitique. De nombreuses années après, l’ancien président Blaise Compaoré a été reconnu coupable du meurtre de Sankara et condamné à perpétuité en 2022. Cependant, malgré cette condamnation, il n’est pas en prison. L’ancien président, qui a dirigé le pays pendant 27 ans, est en exil depuis le renversement de son régime.

Figure emblématique de la révolution burkinabè, Thomas Sankara est souvent comparé à Che Guevara. Panafricaniste et anti-impérialiste, il portait des aspirations pour le développement de son pays et de l’Afrique, loin de l’influence coloniale.