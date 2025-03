Dans l’État de l’Unité, au Soudan du Sud, les casques bleus ghanéens de l’ONU élargissent leur mission. Au-delà du maintien de la paix dans ce pays ravagé par la guerre civile, ils s’investissent dans l’économie locale. Leur initiative ? Former les femmes à des métiers artisanaux, leur offrant ainsi les clés de l’indépendance financière.

Des perles pour la paix : l’autonomisation des femmes au Soudan du Sud



Les soldats de la paix ghanéens animent des ateliers de fabrication de perles et d’impression de chemises. Les créations des femmes sont ensuite vendues sur les marchés locaux. Cette initiative inédite suscite l’enthousiasme, comme le souligne John Jok, administrateur de Nying Payam : « C’est nouveau pour nous parce que nous n’avons jamais vu une initiative semblable à celle que le contingent ghanéen vient de nous proposer. Nous maintenir cet élan, nous sommes tous heureux ».

L’objectif est clair : autonomiser les femmes. « En formant ces femmes, nous cherchons à les autonomiser économiquement ou à leur donner une sorte d’indépendance économique car, en acquérant ces compétences artisanales, les femmes peuvent créer leur propre entreprise et générer des revenus. Cette indépendance financière améliorera non seulement leur qualité de vie, mais contribuera également au développement de leur communauté et de la nation dans son ensemble », explique le Capitaine Nancy Mensah, de la Mission de l’ONU au Soudan du Sud.

Cette formation représente un espoir pour l’égalité des sexes dans un pays où les femmes sont souvent exclues des activités génératrices de revenus. En leur offrant des compétences et des opportunités, les casques bleus ghanéens contribuent à briser les barrières et à construire un avenir plus équitable.

Un impact qui dépasse l’économie

L’impact de cette initiative ne se limite pas à l’aspect économique. En offrant aux femmes la possibilité de gagner leur propre argent, les casques bleus ghanéens renforcent leur estime de soi et leur place dans la société. Elles deviennent des actrices du développement local, capables de subvenir aux besoins de leur famille et de contribuer à la prospérité de leur communauté.

Cette initiative au Soudan du Sud démontre que le maintien de la paix ne passe pas uniquement par les armes. Il passe aussi par le développement économique et social, par l’autonomisation des populations locales. Les casques bleus ghanéens, par leur action, incarnent cette vision d’une paix durable et inclusive.