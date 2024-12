Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby, a officiellement reçu les insignes de Maréchal, la plus haute distinction militaire du pays. C’est au cours d’une cérémonie solennelle tenue ce samedi au Palais présidentiel de N’Djamena, marquant ainsi un tournant majeur dans l’histoire politique du Tchad.

Mahamat Idriss Déby officiellement dans ses fonctions de Maréchal du Tchad

Cette élévation au rang de Maréchal a été décidée par le Conseil national de transition (CNT), l’organe législatif du pays. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a ainsi reçu la cape, le sabre et le bâton, symboles traditionnels de cette haute fonction militaire. Il suit ainsi les pas de son père, Idriss Déby Itno, qui avait lui-même été élevé à ce rang en 2020.

Il s’agit d’une décision qui intervient à quelques jours des élections législatives prévues le 29 décembre, marquant la fin de la période de transition au Tchad. Elle a suscité de nombreuses réactions au sein de l’opinion publique. Les détracteurs de cette décision estiment qu’elle concentre davantage de pouvoir entre les mains du président et pourrait entraver le processus de démocratisation en cours. Ils craignent également que cette décision ne remette en cause la légitimité des institutions et ne favorise une dynastie familiale au pouvoir.

En devenant Maréchal, Mahamat Idriss Déby endosse un héritage lourd de symboles. Il succède à son père, une figure emblématique de l’histoire tchadienne, et se place ainsi comme le garant de la continuité de l’État.