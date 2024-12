Un nouveau chapitre s’ouvre dans les relations militaires franco-tchadiennes. Après la dénonciation de l’accord de défense par N’Djamena, les premiers avions de chasse français ont quitté le territoire tchadien ce mardi 10 décembre 2024.

Le Tchad tourne la page : le retrait des avions de chasse français est effectif

C’est une page qui se tourne pour la France, présente militairement au Tchad depuis des décennies. Le détachement d’avions de chasse Mirage 2000D, basé à N’Djamena, a en effet décollé ce matin, marquant le début du retrait des forces aériennes françaises du pays.

Cette décision fait suite à la rupture de l’accord de coopération militaire entre les deux pays, annoncée le 28 novembre dernier par les autorités tchadiennes. Le pays dirigé par le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui avait été un allié clé de la France dans la lutte contre les groupes jihadistes au Sahel, a justifié cette décision par sa volonté d’affirmer sa souveraineté.

Avec ce retrait, la France perd un de ses derniers bastions militaires en Afrique, après les départs forcés du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Paris avait déjà annoncé une réorientation de sa politique de défense en Afrique, privilégiant une approche plus souple et moins visible.