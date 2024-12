En Côte d’Ivoire, les forces de l’ordre de Ferkessédougou ont porté un coup dur à la criminalité dans la région. Dans le cadre de l’opération Épervier 10, lancée le 7 novembre dernier, les policiers ont procédé à l’interpellation de plusieurs individus impliqués dans des affaires de braquage et de vol de motos.

L’opération Épervier 10 porte ses fruits, plusieurs malfaiteurs interpellés à Ferké en Côte d’Ivoire

Dimanche 8 décembre, deux individus âgés de 21 ans ont été arrêtés dans les quartiers de Bromakoté et de Lanviara. Soupçonnés d’avoir commis plusieurs attaques à main armée contre des points de vente de mobile money en novembre et décembre, ils auraient emporté environ deux millions FCFA, des téléphones portables et blessé une personne dans lesdites localité de Côte d’Ivoire.

Parallèlement, cinq autres individus ont été interpellés à Ouangolodougou pour des vols à répétition de motos à Ferkessédougou. Ces derniers auraient également été impliqués dans des affaires de recel.

Ainsi, les voleurs de motos ont été déférés devant le parquet, mais les présumés braqueurs sont en garde à vue. Et les enquêtes se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices.

Le succès de l’opération Épervier 10 témoigne de la détermination des forces de l’ordre à lutter contre l’insécurité et à rétablir l’ordre public à Ferkessédougou surtout en ces période de fin d’année en Côte d’Ivoire.