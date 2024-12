Lors d’une interview exclusive accordée à Abidjanshow.com ce lundi 9 décembre 2024, le créateur du concept de danse “aile de pigeon”, Shanaka Yakuza, a laissé un sage conseil à la star ivoirienne, Debordo Leekunfa.

Shanaka Yakuza : « Sans Arafat, Debordo tient la barre haut »

Shanaka Yakuza s’est exprimé à Abidjanshow.com ce lundi 9 décembre 2024. C’est au lendemain du concert de Debordo Leekunfa auquel il a participé. Le Yakuza qui se fait appeler désormais le CDC a profité de l’occasion pour lancer un message à l’ancien ami de DJ Arafat.

Invité à répondre à la question de savoir si sans Arafat aujourd’hui, Debordo est le porte-flambeau du Coupé-décalé, Shanaka Yakuza préfère coneiller la star. « Pas parce qu’il est mon ami, mais le Coupé-décalé c’est tout une lutte. Pour le moment, je pense qu’il tient la barre haut. J’aimerais lui dire de tenir bon, ne pas désespérer et ne pas lâcher l’affaire. A tout moment un autre peut sortir un morceau et ce dernier va être au-devant de la scène. Debordo est passé par des moments difficiles aussi, vous savez. Les gens ont tellement parlé qu’il est venu et il a prouvé. », a confié le créateur du concept de danse “aile de pigeon”.

Après le coupé-décalé, le Rap a été abordé. Shanaka Yakuza, a dû faire le choix entre Didi B et Himra : « Didi B. Déjà, parce qu’on a tous vu ses débuts. Et puis, il a tenu, il n’a pas cédé à ce que les mauvaises langues disaient de lui. Il s’est battu. Donc, je pense qu’il a plus de talent qu’Himra. » Pour finir sur le sujet, Shanaka Yakuza va aussi conseiller Himra.

« Je peux dire que c’est une révélation. Didi B l’a devancé en étant sur l’échiquier musical international. Je les encourage tous les deux, mais le clash reste là où il est. Ça, on ne peut pas éviter. Ça a été le cas entre Arafat et Debordo. Pourtant, à la base c’étaient des amis. C’est ce qui faisait qu’on parlait d’eux à chaque fois et les mélomanes les suivaient. Sinon, ils se fréquentaient, se parlaient, mangeaient, voyageaient ensemble… C’est à peu près ce qui se passe entre Didi B et Himra qui se connaissent aussi. Tout ce que je peux dire, c’est que chacun fasse sa musique. J’espère même faire un featuring avec l’un d’eux ou bien avec les deux. », a conclu le le CDC.