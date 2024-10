Mis sous mandat de dépôt dans la nuit du 1er au 2 octobre 2024, Olivier Boko et Oswald Homeky ont été écoutés une deuxième fois.

Le jeudi 17 octobre 2024, Olivier Boko, homme d’affaires influent et proche du président Patrice Talon, ainsi qu’Oswald Homeky, ancien ministre des Sports, ont de nouveau comparu devant le juge d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Cette audition s’inscrit dans le cadre de l’enquête sur une tentative présumée de coup d’État, une affaire qui secoue le Bénin depuis plusieurs semaines.

Bénin : Olivier Boko et Oswald Homeky entendus une nouvelle fois à la Criet

Ce jeudi, la Commission d’instruction de la Criet a procédé à l’audition séparée des deux principaux accusés, selon le site Libre Express. Olivier Boko, connu pour ses liens étroits avec le président Patrice Talon, et Oswald Homeky, figure politique et ancien ministre des sports, sont poursuivis pour « complot contre la sûreté de l’État, corruption d’agent public et blanchiment de capitaux« . Ces charges sont lourdes et pourraient entraîner de sévères sanctions.

En parallèle, le commandant de la Garde Républicaine, déjà entendu dans cette affaire, a été une nouvelle fois convoqué par la Criet lundi dernier. Il a été entendu comme un témoin.

L’affaire a entrainé depuis fin septembre et début octobre, une cascade de réactions au sein de la classe politique. L’implication présumée directe d’Olivier Boko, ami personnel du chef de l’État, et d’un ancien ministre tel qu’Oswald Homeky, a suscité des interrogations dans l’opinion. L’affaire reste floue et l’opinion attend d’être située grâce à la justice.