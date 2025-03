Le prix du ciment au Tchad a connu une augmentation significative depuis plusieurs semaines, en raison d’une pénurie de ce matériau dans le pays. En effet, le sac de 50 kg, qui coûtait entre 8 000 et 8 500 FCFA, est désormais vendu entre 12 000 et 13 000 FCFA.

Le Tchad traverse une pénurie de ciment, un matériau essentiel dans la construction des bâtiments et d’autres infrastructures. Ces derniers temps, il est devenu une denrée rare, entraînant une hausse des prix chez les grossistes. Cette augmentation oblige les détaillants à répercuter la hausse sur leurs tarifs, atteignant 12 000 à 13 000 FCFA par sac afin de dégager une marge bénéficiaire.

Par ailleurs, pour éclaircir les causes de cette inflation, le ministre du Commerce et de l’Industrie a apporté des précisions. Selon lui, cette pénurie est due à des difficultés d’approvisionnement en matières premières essentielles à la production de ciment, notamment le clinker, qui est transporté par voie ferrée. Le ministre a souligné que la pénurie, entraînant cette hausse des prix, est principalement causée par un incident ferroviaire au Cameroun

Cependant, la direction générale de Camrail a communiqué sur l’incident, mais sans évoquer une incidence directe sur l’approvisionnement du marché tchadien en ciment.

« La Direction Générale de Camrail informe son aimable clientèle et l’opinion publique qu’en raison d’un incident survenu sur la voie entre les gares de Makor et de Bawa ce lundi 17 février 2025 à 7h45, le Train Couchette 191, parti de Yaoundé dimanche à destination de Ngaoundéré, marquera un arrêt prolongé en gare de Ngaoundal. La Direction Générale assure être consciente des désagréments conséquents et met tout en œuvre pour un retour rapide à la normale. La Direction Générale de Camrail compte sur la bonne compréhension de tous et réitère l’engagement de Camrail à servir dans les conditions optimales de sécurité », indique le communiqué.