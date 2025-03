Suite aux attaques de Debordo Leekunfa contre Himra, c’est au tour de Safarel Obiang d’entrer dans le game. Dans une sortie musclée, il adresse un message sans détour à son confrère.

Guerre des mots : Safarel Obiang répond sèchement à Debordo Leekunfa

Face aux déclarations virulentes de Debordo Leekunfa, Safarel Obiang n’a pas mâché ses mots : « Tout le pays t’a donné du buzz, tu n’en as rien fait. Tu as fini de dépenser l’argent, qu’essaies-tu de créer maintenant ? » Il poursuit en évoquant la place de Debordo Leekunfa dans l’industrie musicale ivoirienne : « Si tu vois que la nation et tout le monde te ‘bognan’ (te critiquent), c’est parce qu’on a perdu un dangereux. On estime que tu es le vieux mogo (l’ancien). Les Ivoiriens ne veulent pas refaire la même erreur avec toi. Mais si on te prend comme un œuf et que tu veux pourrir dans nos mains, on va très mal te jeter. »

Décidément tels les rappeurs béninois il y a quelques semaines, ces artistes ivoiriens sont déchainés l’un contre l’autre. Et tout a commencé après les sorties de Debordo Leekunfa sur sa page Facebook visant Himra.