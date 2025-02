Global Fire Power a établi un classement en fonction des réserves de pétrole disponibles par pays. Dans cet article, on vous présente le top 10 des pays avec les plus petites réserves de brut, avec le Bénin comme surprise.

Le Bénin dans le top des pays africains avec une réserve prouvée de pétrole en 2025

Sur cette liste, le Bénin se positionne avec ses 8 000 000 barils. Il y a quelques mois, les autorités béninoises avaient déjà assuré que le pays allait faire son entrée dans le cercle restreint des producteurs de l’or noir dès 2025.

« L’année prochaine (2025), je rassure que le gouvernement mettra tout en œuvre pour commencer à extraire en eaux profondes de l’or noir au Bénin. L’année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à être un pays producteur et exportateur de pétrole brut », avait déclaré l’ex-ministre béninois des Mines en octobre 2024. Les données de Global Fire Power confirment donc cette ambition du Bénin d’exploiter son brut.

Le Bénin surclasse le Maroc et l’Éthiopie, qui possèdent, sur la liste, les plus petites réserves, avec respectivement 684 000 barils et 428 000 barils. Les données répertoriées dans cette classification restent valables jusqu’en 2025 et sont exprimées en barils par jour (bbl/jour).

Rang Pays Réserve de pétrole Classement mondial 1 Ghana 660 000 000 barils 40e 2 Tunisie 425 000 000 barils 47e 3 Cameroun 200 000 000 barils 52e 4 RDC 180 000 000 barils 55e 5 Niger 150 000 000 barils 58e 6 Mauritanie 20 000 000 barils 80e 7 Afrique du Sud 15 000 000 barils 83e 8 Bénin 8 000 000 barils 90e 9 Maroc 684 000 barils 94e 10 Ethiopie 428 000 barils 95e Source : Global Fire Power (2025)

Les réserves prouvées de pétrole sont évaluées à partir de processus géologiques et techniques permettant d’estimer la quantité de pétrole stockée dans le sous-sol. Elles correspondent aux volumes de pétrole commercialement exploitables (et potentiellement récupérables) d’un pays, en fonction de ses réservoirs officiellement reconnus.

Dans le cadre du classement GFP, le pétrole joue un rôle stratégique, notamment lors de campagnes militaires prolongées. Il est donc analysé en parallèle avec les indicateurs de consommation et de production de pétrole.