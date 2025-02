Les Trace Awards, prestigieuse cérémonie musicale récompensant les artistes d’Afrique et de sa diaspora, se tiendra le 26 février 2025 à Zanzibar. L’événement d’envergure mettra en lumière des talents issus des quatre coins du continent.

Trace Awards : une programmation explosive pour l’édition 2025

Lors de cette cérémonie, Didi B, Himra, KS Bloom, Josey et Team Paiya représenteront fièrement la Côte d’Ivoire aux côtés d’autres figures majeures de la scène musicale africaine. Réunissant la crème des artistes du moment, les Trace Awards honorent la créativité et la richesse des musiques africaines. Parmi les invités de prestige, on retrouvera notamment Yemi Alade, Fally Ipupa, Wally Seck, Joé Dwet Filé et Nesly.

L’événement mettra en lumière des artistes venus de 30 pays d’Afrique, des Caraïbes, d’Amérique latine, de l’Océan Indien et d’Europe. Dix prix seront décernés dans diverses catégories musicales : afrobeat, dancehall, hip-hop, afro-pop, mbalax, amapiano, zouk, kizomba, genge, coupé-décalé, bongo flava, soukous, gospel, rap, raï, kompa, RnB, rumba, et bien d’autres.