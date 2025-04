La Tunisie pourrait connaître une récolte céréalière exceptionnelle en 2025, avec une production estimée à près de trois fois celle des années précédentes. Ceci est grâce à des conditions climatiques favorables, notamment des précipitations abondantes en début d’année. En effet, cette hausse significative pourrait réduire la dépendance du pays aux importations et renforcer la sécurité alimentaire nationale.

Une récolte prometteuse en Tunisie

La Tunisie anticipe une hausse des récoltes céréalières pour la campagne agricole 2024/2025, avec une production estimée à 1,45 million de tonnes. Ce chiffre représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes, où la production nationale ne dépassait pas 2,5 millions de quintaux (250 000 tonnes).

La Tunisie prévoit une récolte record en 2025, avec 1,18 million de tonnes de blé et 272 000 tonnes d’orge, grâce à une augmentation des surfaces cultivées et des conditions climatiques favorables. En 2024/2025, la culture des céréales s’est étendue sur 761 000 hectares, soit 324 000 hectares de plus que l’année précédente. Les semis, réalisés sous temps humide, ont été suivis de précipitations abondantes, profitant aux cultures. Cette bonne récolte contraste avec la situation difficile des autres pays d’Afrique du Nord, frappés par la sécheresse. Cette hausse production contribuera à la croissance de l’économie du pays et celle du secteur agricol. Il peut y avoir également des créations d’emplois pour la réduction du chômage.