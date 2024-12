Le déficit budgétaire de la Tunisie a connu une réduction, passant de 1 424 millions de dinars fin septembre 2023 à 994 millions de dinars à la même période en 2024. Cette réduction est attribuée à la progression des recettes de l’État.

Progression des recettes de l’État : un moyen de réduction du déficit budgétaire en Tunisie

En septembre 2023, la Tunisie enregistrait un déficit de 1 424 millions de dinars. Ce chiffre a été réduit à 994 millions de dinars en septembre 2024, soit une diminution de 30 % par rapport à la même période l’année précédente. Cette baisse de 30 % s’explique par la hausse des recettes de l’État, qui ont progressé de 9,6 %, notamment grâce à une augmentation de 9,5 % des recettes fiscales. Les recettes non fiscales ont également contribué à cette dynamique, enregistrant une progression de 1,4 %.

Les nombreux défis économiques de la Tunisie

Cependant, bien que l’augmentation des recettes fiscales et non fiscales ait contribué à réduire le déficit budgétaire, la Tunisie fait toujours face à des défis économiques majeurs. Le pays supporte une charge budgétaire totale de 48,5 %, un poids important qui limite les marges de manœuvre du gouvernement pour investir dans des secteurs clés comme l’éducation, la santé et les infrastructures.

La réduction du déficit budgétaire est une bonne nouvelle, mais des obstacles subsistent. Le pays doit encore surmonter des problèmes tels qu’une dette publique élevée et un taux de chômage important.

Solutions pour relever les défis

Pour surmonter ces défis économiques, la Tunisie devra intensifier ses efforts de réforme. Ces réformes sont nécessaires pour consolider les finances publiques et soutenir une croissance économique durable.