La Liga reprend ses droits ce vendredi avec un choc au sommet : Valence accueille le Real Madrid. Les Merengues, en quête de points pour reprendre la tête du championnat, se déplacent sur la pelouse d’un adversaire en difficulté. Les compositions officielles sont tombées, et l’affiche s’annonce alléchante.

Liga : le Real Madrid à la conquête de Mestalla

Le Real Madrid, qui compte un point de retard sur l’Atlético Madrid, aborde cette rencontre avec la ferme intention de s’imposer. Carlo Ancelotti a opté pour un onze offensif, avec le trio Vinicius, Mbappé et Rodrygo en pointe. Au milieu de terrain, le jeune prodige Jude Bellingham sera associé à Valverde et Ceballos. La défense, elle, sera solidement ancrée avec le quatuor Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger et Mendy.

De son côté, Valence, lanterne rouge, doit impérativement réagir pour se sortir de la zone de relégation. Les Ché, qui enchaînent les mauvais résultats, tenteront de surprendre un Real Madrid qui pourrait sous-estimer son adversaire.

Voici les compositions officielles de la Liga :

Valence : Dimitrievski – Foulquier, Mosquera, Gasiorowski, Tarrega, Rioja – Barrenechea, Guerra – Almeida, Lopez, Duro.

Real Madrid : Courtois – Vazquez, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy – Ceballos, Valverde, Bellingham – Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

Ce choc de la Liga s’annonce passionnant. Les Merengues, favoris sur le papier, devront se méfier d’un adversaire revanchard. Valence, de son côté, aura à cœur de montrer un autre visage pour espérer décrocher un résultat positif.