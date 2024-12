Victor Boniface, footballeur international nigérian a profité de sa pause forcée en raison d’une blessure pour se détendre en Europe. Il a été aperçu au concert du célèbre chanteur nigérian Davido, organisé au Ziggo Dome d’Amsterdam.

Blessé, Victor Boniface se détend au concert de Davido à Amsterdam

L’événement a réuni plusieurs figures de la diaspora nigériane, dont Cubana Chief Priest, Ubi Franklin et Zlatan Ibile, qui ont été vus partageant des moments avec Boniface dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux. Durant le concert, Boniface a apporté son soutien aux fans du collectif « 30BG » de Davido et a passé du temps en compagnie du chanteur et de son entourage. Mais, tout n’est pas rose pour la star du Bayer Leverkusen. Blessé à la cuisse lors de la défaite 2-1 des Super Eagles contre le Rwanda dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Boniface est actuellement en convalescence. L’entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, a indiqué que l’attaquant ne serait pas opérationnel avant l’année prochaine.

En parallèle, Boniface est également sous le feu des projecteurs pour d’autres raisons. Selon des médias allemands, il fait l’objet d’une enquête concernant une possible infraction au code de la route. Cette situation vient compliquer une période déjà difficile pour le jeune joueur. Malgré ces obstacles, cette pause semble offrir à Victor Boniface l’opportunité de se reconnecter avec la communauté nigériane et de se préparer à un retour sur les terrains en pleine forme pour 2025.