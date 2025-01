Marié il y a un an, Sadio Mané a dévoilé le nombre d’enfants qu’il souhaite avoir avec sa femme, Aisha Tamba.

Sadio Mané : ses confidences sur son mariage avec Aisha Tamba et ses futurs enfants

Sadio Mané, international sénégalais évoluant à Al Nasser, a fait d’importantes révélations sur sa vie privée lors d’une récente interview accordée au média Senepeopleplus. L’ancien joueur de Liverpool s’est confié sur sa relation avec Aisha Tamba, sa femme, avec qui il s’est marié le 7 janvier 2024 à Dakar.

Mané en a profité pour aborder ses projets familiaux, exprimant son souhait d’avoir 3 ou 4 enfants. « Sauf que c’est Dieu qui décide, et je le remercierai quoi qu’il arrive », a-t-il déclaré. À la question de savoir s’il envisagerait d’avoir jusqu’à 8 enfants, il a répondu avec humour : « Peut-être… on ne sait jamais. Quel que soit le nombre, je l’accepterai. Je penche plutôt pour 3 ou 4, et on verra pour le reste. »

Il faut rappeller que le mariage entre l’international sénégalais et Aisha Tamba, âgée de 19 ans, a eu lieu alors qu’elle était encore élève. Leur histoire remonte à deux ans auparavant, lorsqu’Aisha et sa mère ont rendu visite à la famille de Sadio Mané. À l’époque, Aisha n’avait que 16 ans.« Nous avons discuté comme le veut la tradition, nous nous sommes mis d’accord sur tout et avons attendu que ce jour arrive. Ils ne sortaient pas ensemble, car Aisha était encore jeune », avait confié le père d’Aisha.