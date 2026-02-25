© Visite officielle : les dates de l'arrivée du pape Léon XIV en Afrique

C’est désormais confirmé ! Le pape Léon XIV se rendra en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale en avril prochain. Cette première étape de ce voyage durera 10 jours.

En décembre 2025, le pape Léon XIV avait confié vouloir se rendre en Algérie. Ceci, dans le but de « visiter les lieux de vie de Saint-Augustin mais aussi pour poursuivre le dialogue et tisser des liens entre les mondes chrétien et musulman ». L’islam est en effet religion d’État en Algérie, mais la Constitution garantit la liberté de culte, sous réserve d’un agrément des autorités pour le lieu de culte et le prédicateur. Saint-Augustin (354-430), grand penseur de la chrétienté, était originaire de l’actuelle région algérienne de Souk Ahras. Il a été l’évêque d’Hippone, actuelle ville d’Annaba, dans le nord-est de l’Algérie où le pape se rendra donc après Alger. Pour cette première visite d’un pape en Algérie, les dates annoncées sont les 13, 14 et 15 avril 2026.

Le pape se rendra ensuite à Yaoundé, Bamenda et Douala au Cameroun du 15 au 18 avril ; puis à Luanda, Muxima et Saurimo en Angola du 18 au 21 avril. Les deux pays traversent en effet, des crises politiques majeures avec une importante contestation populaire. La venue de Léon XIV sera l’occasion d’appeler à la paix, sur fond de paysage religieux en profonde recomposition. C’est du moins ce qu’a fait savoir un communiqué du Vatican.

Léon XIV terminera sa tournée africaine à Malabo, Mongomo et Bata en Guinée équatoriale du 21 au 23 avril 2026.