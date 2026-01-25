© Tournée africaine de Léon XIV : la Guinée équatoriale confirme

En Guinée équatoriale, le gouvernement a confirmé ce samedi 24 janvier 2025, la visite officielle du Pape Léon XIV au pays. Une visite qui aura lieu lors de la toute première tournée africaine du souverain pontife depuis son élection.

Tournée africaine : Léon XIV va débarquer en Guinée équatoriale

Après les confirmations au Cameroun et en Angola, la Guinée équatoriale a annoncé qu’il fera aussi accueillera le souverain pontife Pape Léon XIV dans les prochains mois. Ce sera notamment à l’occasion de sa première tournée africaine. « La visite du pape Léon XIV en République de Guinée équatoriale a été confirmée », a écrit le gouvernement de Malabo, sans mentionner de dates. Le seul souverain pontife à s’être rendu dans le pays était Jean Paul II et c’était en février 1982.

Le président de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a rencontré ce vendredi 23 janvier 2026 le président de la Conférence épiscopale nationale et les dirigeants de l’Église catholique en vue de coordonner les préparatifs pour la visite du pape. « La Guinée équatoriale a l’habitude de recevoir des dignitaires, aussi la population sera-t-elle mobilisée pour offrir au Saint-Père l’accueil grandiose qu’il mérite », a laissé entendre le chef de l’État, cité sur le site officiel du gouvernement.

Pour rappel, le président équato-guinéen, accompagné de son épouse, s’était rendu au Vatican pour saluer le pape Léon XIV après son élection. Il avait alors renouvelé une invitation officielle à se rendre dans son pays, qui compte plus de 90 % de chrétiens, selon un recensement de 2015.