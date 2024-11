Parmi les nombreux messages de félicitations adressés à Donald Trump, nouveau président élu des États-Unis, un nom se distingue par son absence : celui de Vladimir Poutine. Jusqu’à présent, le président russe n’a pas exprimé l’intention de féliciter Trump.

Donald Trump : Vladimir Poutine « n’a pas prévu de féliciter » le nouveau président américain

Vladimir Poutine félicitera-t-il Donald Trump ? Interrogé à ce sujet, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé ne rien savoir à ce propos, tout en précisant que cette démarche n’était pas envisagée par Moscou. « Je ne suis pas au courant d’un projet du président russe visant à féliciter Trump pour son élection. N’oublions pas que nous parlons d’un pays hostile, impliqué directement et indirectement dans une guerre contre notre État », a-t-il déclaré.

La Russie préfère adopter une position prudente et observer les « actes concrets » de Donald Trump. Selon le Kremlin, les relations entre la Russie et les États-Unis sont actuellement à leur « plus bas niveau historique ». Moscou peine à accepter le soutien américain à l’Ukraine, une politique initiée par Joe Biden, critiquée par Trump, mais qui suscite des réserves en Russie, malgré les promesses du nouveau président de mettre fin au conflit dès son arrivée à la Maison-Blanche.

« Quant à l’avenir, cela dépendra des actions des dirigeants américains. Nous verrons ce qui se passera en janvier », a conclu Peskov.

De son côté, l’Ukraine place ses espoirs en Donald Trump, espérant une action rapide pour mettre fin à la guerre. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, fait partie des premiers dirigeants à féliciter Trump pour son élection.