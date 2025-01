Wizkid a annoncé ce vendredi 31 janvier sur son compte instagram, les grandes dates de sa tournée européennes en 2025. La star nigériane va bien évidemment faire son retour en France du côté de Paris. Découvrez les dates.

Afrobeats en live : Wizkid enflammera l’Accor Arena en mai 2025

Wizkid s’apprête à faire son grand retour en France cette année. L’artiste nigérian, véritable icône de l’afrobeats, se présentera en concert exceptionnel à l’ Accor Arena de Paris le dimanche 25 mai 2025. C’est notamment dans le cadre de sa tournée « WIZKID // MORAYO // PARIS ». Un événement à ne pas manquer pour tous les fans du chanteur !

Wizkid en concert à Paris : la date de son show à l'Accor Arena en 2025 annoncée 5

L’un des artistes afro les plus influents au monde, Wizkid promet ainsi de mettre le feu à la scène parisienne avec ses tubes incontournables et son énergie débordante. Après avoir conquis le public international avec des morceaux comme Essence, Come Closer ou encore Joro, il s’apprête à offrir un spectacle inoubliable à ses fans français.

Bien avant son concert à Paris, Wizkid devra prendre par Berlin (Allemagne) et Rotterdam (Pays-Bas) toujours dans le cadre de sa tournée européenne.

Wizkid en concert à Paris : la date de son show à l'Accor Arena en 2025 annoncée 6