Yaya Touré, légende du football ivoirien, a récemment partagé la liste des personnes ayant le plus marqué sa carrière dans une vidéo publiée sur Instagram.

Yaya Touré révèle les personnes les plus influentes de sa carrière : découvrez qui l’a inspiré

Durant la séquence, Yaya Touré n’a pas mentionné le fameux technicien Pep Guardiola. Et ceci, malgré leur collaboration au FC Barcelone et à Manchester City. Leur relation, souvent tumultueuse, a été marquée par des départs du joueur ivoirien sous l’impulsion du technicien espagnol. Une inimitié mutuelle semble avoir marqué leur collaboration, à tel point que Touré a déclaré qu’il n’irait probablement pas en vacances avec Guardiola.

Roberto Mancini, un mentor apprécié par Yaya Touré

Au nombre des figures marquantes de sa carrière, Yaya Touré a toutefois cité un autre entraîneur : Roberto Mancini, qu’il a côtoyé lors de ses premières années à Manchester City. « Il a une forte personnalité et est très direct. Il dit tout ce qu’il pense sans détour. Je l’apprécie énormément », a confié l’ancien milieu de terrain des Éléphants.

Yaya Touré a également évoqué des joueurs qui ont impacté sa carrière. Carles Puyol, son capitaine au Barça : « Un immense personnage. Jouer avec lui me donnait l’impression qu’il pouvait résoudre toutes les situations. » Vincent Kompany, son capitaine à Manchester City : « Une personne très ouverte et intelligente. » « Ces personnes ont véritablement influencé ma carrière, et je les admire profondément », a conclu Yaya Touré.