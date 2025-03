La star nigériane Yemi Alade s’est confiée sur les obstacles qu’elle a dû affronter au cours de sa carrière, notamment le harcèlement sexuel et les pressions subies dans l’industrie musicale.

« On me fermait des portes » : Yemi Alade évoque les sacrifices derrière son succès

Considérée comme l’une des artistes africaines les plus influentes, Yemi Alade ne reçoit pourtant pas toujours la reconnaissance qu’elle mérite. Récemment, Tems a remporté un Grammy Award, tandis que Ayra Starr a signé un contrat prestigieux avec Coca-Cola. Mais pourquoi Yemi Alade semble-t-elle être mise de côté malgré son immense popularité ? Dans une déclaration poignante, la chanteuse a levé le voile sur les difficultés auxquelles elle a été confrontée et sur les compromis inacceptables qu’on lui a proposés.

Dans une interview, Yemi Alade a révélé : « À une époque, tout le monde voulait coucher avec moi. On me disait : « Yemi, si tu ne fais pas cela, tu n’auras pas cela. »

Il semblait que fréquenter certains hommes était un passage obligé pour accéder à certaines plateformes, obtenir des contrats et même des récompenses. En refusant de me compromettre à des fins lucratives, j’ai automatiquement vu de nombreuses opportunités m’échapper. On m’a véritablement fermé plusieurs portes. Mais je suis heureuse, car j’ai ma dignité, ma vie, je gagne suffisamment d’argent et, surtout, j’ai des fans qui m’adorent énormément. Je ne gagne pas de grands prix parce que je rejette les avances sexuelles. »

Si Yemi Alade est parfois oubliée par les grandes cérémonies de récompenses, ses chiffres parlent pour elle. Elle est l’artiste nigériane la plus suivie et la plus visionnée sur YouTube, Facebook et Instagram. Un succès qui confirme que les hommes mentent, mais pas les chiffres.