Zagba le Requin, leader de la Team Paiya, a partagé ces dernières heures son analyse sur l’évolution du rap ivoirien. L’artiste a mis en garde contre un risque de stagnation similaire à celui du Coupé-décalé.

« Je suis quelqu’un qui analyse beaucoup, et je constate que le rap ivoirien est en train de sombrer dans un problème similaire à celui qu’a connu le Coupé-décalé autrefois. », a commencé Zagba le Requin au micro de la presse locale. Il rappelle qu’à l’époque, le Coupé-décalé tournait principalement autour de DJ Arafat et Debordo Leekunfa. Leur rivalité, bien que dynamique, a fini par éclipser l’essence même du mouvement. « Lorsque le plus influent des deux a disparu, il a emporté avec lui tout l’engouement autour du Coupé-décalé. », ajoute-il.