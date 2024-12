Combien Debordo Leekunfa a-t-il encaissé dans sa chemise de taille démesurée et un sac en main lors de son concert au Sofitel Hôtel Ivoire ? On en sait plus.

Un concert mémorable : le mystère de la cagnotte de Debordo Leekunfa

Dimanche dernier lors de son concert mémorable au Sofitel Hôtel Ivoire, Debordo Leekunfa a surpris son public avec un accoutrement des plus insolites. Il est apparu devant ses fans avec une chemise de taille démesurée et un gros sac en main. Ces accessoires ont servi, plus tard, à recueillir l’argent des fameux « travaillements ». Mais une question brûle les lèvres de tous : combien le Mimi a-t-il réellement gagné ?

Plutôt que de révéler la somme exacte au public, Debordo a choisi de maintenir le mystère lors de son passage dans l’émission LTI ce 10 décembre. À la question insistante du plateau, il a répondu énigmatiquement : « Je ne peux pas, 173.000 ». Une déclaration qui a laissé tout le monde perplexe. Sonia Guiza, intriguée, a osé demander : « Ne serait-ce pas 173 millions ? » Mais Debordo a insisté : « 173.000 FCFA ». Tout en souriant, il a également demandé à l’animateur Cheick Yvan de ne rien révéler concernant le montant réel de cette « cagnotte de la gloire », issue d’un concert tout aussi glorieux.

Néanmoins, les fans et observateurs ne sont pas dupes. Lorsqu’il s’agit d’un artiste de la trempe de Debordo Leekunfa, et au vu des nombreuses personnalités influentes du monde du showbiz et de la politique présentes à l’événement, le montant des « travaillements » semble bien dépasser six chiffres.