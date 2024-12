Sur son compte Facebook, le célèbre artiste ivoirien Kerozen a réagi au concert tout feu de Debordo Leekunfa ce 8 décembre 2024 au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan.

Debordo Leekunfa en live : un concert marquant salué par Kerozen

Ce dimanche, Debordo Leekunfa n’a pas seulement donné un concert le 8 décembre 2024 au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan. L’artiste Coupé-décalé, connu pour son tube Djénéba Djaba, a sublimé son public en démontrant ses talents vocaux lors d’une performance live, un passage incontournable pour tout chanteur de renom. Et ce lundi, Kerozen, l’un de ses pairs dans l’univers musical ivoirien, a tenu à saluer cette prestation remarquable et à exprimer son émotion.

Kerozen sur scène au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan

« Je suis un homme heureux de voir notre ami et frère Debordo Leekunfa reprendre musicalement du poil de la bête ! », a écrit la star dans une publication sur Facebook. Kerozen a également félicité l’artiste, surnommé le « Mimi », pour le spectacle et les émotions partagées avec le public. « Bravo pour ton concert ! Croyez en vous et surtout faites confiance à Dieu. Il agira à point nommé », a-t-il ajouté avec enthousiasme.

Ce concert marque un tournant dans la carrière de Debordo Leekunfa, qui prouve une fois de plus qu’il reste une figure incontournable de la scène musicale ivoirienne.