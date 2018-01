Nigeria : 30 militaires kidnappés par Boko Haram ?

Les jihadistes de Boko Haram ont lancé pendant le weekend de Noël une attaque contre une base militaire dans l'État de Yobe (nord-est du Nigeria) qui a entraîné de violents affrontements avec les forces armées nigérianes. Bilan, 5 morts et une trentaine de soldats n’ont toujours été retrouvés à ce jour.

Les soldats ont-ils été capturés par la secte Boko Haram ?

L'incertitude plane encore après le passage des islamistes dans l'État de Yobe. En effet, la base militaire du village de Kanamma a été prise d'assaut par des combattants de Boko Haram. Les militaires ont riposté avec des tirs d'armes lourdes et une intervention aérienne, selon certaines sources.

Si les forces armées nigérianes ont réussi à repousser le raid mené par les islamistes, 5 soldats ont perdu la vie sur le champ de bataille et de nombreux autres sont toujours introuvables. "Nous avons perdu cinq hommes dans cette attaque et 30 restent pour l'instant disparus. "On ne sait pas encore s'ils se sont enfuis pendant l'attaque où s'ils ont été capturés par les terroristes", a déclaré un officier militaire. D’autres sources sécuritaires ont également corroboré cette affirmation. "Nous n'avons toujours aucune nouvelle de 30 militaires, et nous craignons qu'ils n'aient été kidnappés par Boko Haram".

Les autorités militaires nigérianes font le maximum pour retrouver les disparus et punir les quidams.

Le groupe jihadiste Boko Haram intensifie ses actions violentes dans la région. Son attaque des bases des forces de l'ordre annonce une année 2018 particulièrement violente.

Mercredi 3 janvier dernier, la ville de Gamboru, dans le nord-est du Nigeria, a été le théâtre d’un terrible attentat perpétré par ce groupe islamiste. 14 personnes avaient perdu la vie. Un jour en arrière, ce sont 31 bûcherons qui ont été kidnappés par la secte islamiste.