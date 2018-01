Afrique du sud : la listériose, une maladie qui sévit dans le pays

La listériose, une infection d’origine alimentaire a causé la mort de 61 personnes en Afrique du Sud au cours de l’année 2017. Tel est le bilan fait hier lundi 08 janvier dans un communiqué par Aaron Motsoaledi le ministre sud-africain en charge de la santé.

Une soixantaine de personnes tuées par une maladie appelée listériose

La listériose, maladie infectieuse due à la bactérie Listeria, d’origine alimentaire qui se transmet à l’homme par le biais d’aliments contaminés, a causé la mort de 61 personnes en Afrique du sud au cours de l’année 2017.

Selon le ministre de la santé Aaron Motsoaledi qui faisait lundi dans un communiqué le bilan de la maladie, ce sont au total 727 cas qui ont été confirmés en 2017 dans le pays de Jacob Zuma. Il a indiqué par ailleurs que le bilan était de 36 morts dans le courant début décembre.

Par ailleurs le ministre Motsoaledi, a fait savoir que la bactérie qui cause cette maladie peut se trouver dans les sols, l’eau, la végétation. Il a également déclaré que la listériose provoque chez les personnes infectées des vomissements et des diarrhées, avant de signifier que les individus les plus sensibles sont les personnes âgées, les nouveaux nés ou encore les femmes enceintes. In fine, il a déclaré que la majorité des personnes infectées ont été répertoriées à Johannesburg.