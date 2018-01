Côte d’ivoire: Anaky Kobena fustige le régime Ouattara

Anaky Kobena, fondateur du Mouvement des forces d’avenir (Mfa) n’est pas allé du dos de la cuillère pour porter contre Alassane Ouattara des critiques sur sa gestion du pays. Il a indiqué sa profonde déception sur certains dossiers telle que la réconciliation entre Ivoiriens.

Anaky Kobena dénonce le manque de volonté politique de Ouattara

Anaky Kobena a réagi au message de Nouvel An du président Alassane Ouattara. Dans cette déclaration produite hier, vendredi 12 janvier 2018, il a souligné le manque de volonté du numéro un ivoirien à oeuvrer pour la réconciliation nationale.

Sur ce sujet, l’ancien ministre s'est voulu incisif envers le régime. Selon lui, ce chantier est totalement resté en friche, car les autorités ivoiriennes n'y accordent que peu d’importance. « L’année 2017 s’achève, avec pour nous tous, un énorme sentiment de déception et de frustration, car nous venons encore de vivre douze mois sans signal fort vers la réconciliation de la part du Chef de l’État », a-t-il déclaré.

Poursuivant sur sa lancée, Anaky estime que les Ivoiriens ont aujourd'hui besoin de se réconcilier d'abord. « Les projets d’infrastructures routières et de ponts ne les émeuvent plus. Ils réclament ce retour à l’harmonie, aux retrouvailles et à la réconciliation », confie-t-il.

En outre, le Président du Mfa demande au président Alassane Ouatara de s’impliquer pour obtenir la libération de ses adversaires, faire revenir les exilés... afin de voir un jour le pays redevenir le havre de paix qu'il était dans le passé.

Le Président du MFA est membre du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), mouvement qui a porté au pouvoir le président Alassane Ouattara. Cependant, le torchon a brûlé entre le parti au pouvoir et l'ancien ministre qui s'est par ailleurs rapproché du FPI tendance Sangaré et donc de l’ancien président Laurent Gbagbo.