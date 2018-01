Côte d’ivoire : Didier Drogba veut-il faire de la politique ?

L’icône africaine du football Didier Drogba est au coeur de vives critiques ces derniers temps en Côte d'Ivoire. Après l’ascension de George Weah à la tête du Libéria, des bruits laissent entendre que la star ivoirienne envisage aussi d’entamer une carrière politique. Cependant, l'ex-capitaine des Éléphants a tenu à faire des précisions.

Didier Didier nie toute ambition présidentielle

Didier Drogba est un Africain né sur le continent, de parents modestes. Il se retrouve aujourd’hui sur le toit du monde par sa gloire et sa renommée dans le football. En Europe, en Asie, en Amérique ou même en Afrique, il est adulé aux quatre coins de la planète. L’image de députés européens luttant à l’ ONU pour arracher un selfie avec lui est encore dans les têtes.

Le double ballon d’or africain a plusieurs fois côtoyé divers dirigeants politiques et est considéré comme une célébrité bénéficiant d’un puissant lobbying. Il a récemment participé au 5e Sommet des chefs d'États et de gouvernement de l'Union africaine et Union européenne à Abidjan. George Weah, élu depuis peu président du Libéria, a même invité son ami Didier Drogba à le suivre.

Tout ceci a suscité des ragots laissant entendre que la star ivoirienne envisagerait aussi d’entamer à son tour une carrière politique dans une Côte d’Ivoire où gauche et droit n’arrivent plus à se parler dans ce besoin de réconcilier les Ivoiriens. Mais l’ancien capitaine des Parchidermes a tenu à démentir cette ambition que lui prêtent certains milieux ivoiriens.

Didier Drogba a indiqué dans un entretien à l’AFP, qu’il ne se voyait pas un destin politique. « Ce n'est pas dans mes ambitions à la base, a assuré l’attaquant âgé de 39 ans. George avait cette ambition depuis des années. Aujourd'hui ce n'est pas mon cas » précise-t-il.

L’ex-joueur-vedette de l’Olympique de Marseille (France) et de Chelsea (Angleterre) a indiqué aussi qu’il préfère s’engager dans le social. « Le meilleur moyen d’avoir un impact sur l’avenir d’un peuple c’est de l’éduquer. Grâce à l’éducation, on évite pas mal de problèmes socioethniques », révèle la star du football.

Sa fondation baptisée Didier Drogba est fortement impliquée dans l’éducation et devrait même inaugurer cette semaine une école dans la région de Guibéroua (sud-ouest).