CIV: Sécurité renforcée à la Maca après une évasion manquée

Les services chargés de la sécurité à la Maison d’Arrêt et de correction d’Abidjan ( MACA ) ont renforcé ce vendredi leur surveillance après l'arrestation d'un groupe de prisonniers qui tentaient de s’évader.

Une tentative d’évasion manquée à la MACA

Les surveillants de Maison d’Arrêt et de correction d’Abidjan ( MACA ), le plus grand centre de détention de la Côte d’Ivoire, sont sur le qui-vive. En effet, l’établissement pénitentiaire a essuyé une tentative d'évasion digne de la série « Prison Break ». Ce vendredi 19 janvier 2018, dans l’après-midi, des détenus ont tenté de s’évader de la prison, rapporte l’Agence de Presse Regionale, en passant par les miradors dans les environs de la mosquée.

Ce coup en préparation dans les geôles de la prison n’a pas pu aller à son exécution puisque les prisonniers ont été surpris par les gardes pénitentiaires. Ces ravisseurs étaient en train d’escalader les murs lorsque les surveillants sont intervenus pour les interpeller. Ils ont ensuite été placés en isolement.

Le Gouvernement a rapidement dépêché des soldats à la prison et le dispositif sécuritaire autour de l’établissement a été aussitôt renforcé. Ce renfort militaire et policier vise à dissuader les pensionnaires qui voudraient faire une nouvelle tentative. Une enquête a été ouverte pour connaitre les responsabilités de chacun et démasquer d’éventuels complices.

Il faut rappeler qu’en 2017, la Côte d'Ivoire a connu une longue série d'évasions de prisonniers. Cinq détenus se sont échappés de la prison de Gagnoa dans le mois d'aout. Alors que l'on s'interrogeait sur les circonstances de cette évasion, ce sont vingt autres détenus qui ont pris la clé des champs au palais de Justice d'Abidjan-Plateau. Aussi, en septembre dernier, environ cent détenus se sont évanouis dans la nature et sont activement recherchés par les autorités sécuritaires. La MACA est considérée comme une des prisons les plus sécurisées du pays. Cependant, ces tentatives d’évasion sont peut-être la preuve de conditions particulièrement difficiles à l’intérieur.