RDC : Une marche pour le départ de Joseph Kabila réprimée

Une marche pour exiger le départ du président Joseph Kabila a été réprimée dimanche 21 janvier 2018 en République démocratique du Congo (RDC). Au cours de cette répression six personnes ont trouvé et 49 autres blessées selon la Mission des Nations Unies au Congo (MONUSCO).

Six morts et 49 blessés dans une marche de protestation contre le maintien de Joseph Kabila au pouvoir

Hier dimanche 21 janvier, une marche de protestation contre le maintien du président Joseph Kabila a été réprimée en RDC. Le bilan de cette répression est de six morts, au moins 49 blessés et plus d’une centaine d’arrestation.

Cette marche anti Joseph Kabila a été dispersée par la police qui s’est servi de gaz lacrymogènes et des tirs à balles réelles selon Florence Marchal, porte-parole de la Monusco.

De son côté le porte-parole de la police nationale congolaise dresse un bilan de deux morts et neuf blessés dans le rang des policiers.

Dans un communiqué rendu public vendredi, cette marche du dimanche pour exiger le départ du président Kabila avait été interdite par les autorités congolaises.

Rappelons que 31 décembre, l’opposition et l’Église catholique avaient organisé une marche à Kinshasa pour demander le départ du président Kabila. Cette marche avait été réprimée violemment par les autorités congolaises. Six personnes avaient perdu la vie à cette occasion.

Pour rendre hommage à ses six personnes tuées l’église catholique avec célébré une messe à laquelle ont pris part plusieurs ambassadeurs occidentaux et des acteurs politiques congolais tels Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe.

Le gouvernement congolais de son côté, avait mis en garde vendredi 05 janvier l’église catholique contre toute tentative de marche pour exiger le départ du président Kabila.