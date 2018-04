Football: Le Japonais Nishino remplace Vahid Halilhodzic, limogé

Le sélectionneur Franco-Bosniaque, Vahid Halilhodzic, limogé le week-end, a été remplacé par le japonais, Akira Nishino, devenu le nouvel entraîneur des Blues Samurais (surnom de l’équipe nationale de football du Japon), a annoncé lundi la Fédération japonaise de football (JFA).

Vahid Halilhodzic, emporté par son résultat

Vahid Halilhodzic a été limogé officiellement de son poste de sélectionneur du Japon, à deux mois de la Coupe du monde de football qui se déroulera sur un mois, du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie, "pour insuffisance de résultats", selon la Fédération japonaise de football, dans un communiqué.

"Se sont les résultats du match nul 1-1 contre les Aigles du Mali et la défaite 1-2" des Blues Samurais face à l'équipe nationale d’Ukraine qui ont poussé le Japon à opter pour Akira Nishino, le technicien local le plus "expérimenté en championnat (J-League)", pour conduire l’équipe nationale, en remplacement de l’ancien entraineur de la Côte d’Ivoire, de l’Algérie, du Paris Saint Germain, a expliqué la Fédération japonaise de football.

En plus des résultats insatisfaisants de Vahid Halilhodzic, un bruit de vestiaire faisait état de ce que la majorité des internationaux japonais avaient souhaité que la JFA opte pour un nouveau sélectionneur local, en cas de départ de M. Halilhodzic.

"Nous avons pensé que le nouveau sélectionneur devait être issu de la Fédération, étant donné qu'il ne nous reste plus que deux mois avant le Mondial" en Russie, a déclaré lundi le président de la JFA, Kozo Tashima, à la presse japonaise.

Maintenant que le vœu des Blues Samurais a été exaucé, ils ont deux mois pour se préparer et être fin prêts pour cette compétition de football internationale de très haut niveau, où ils devront affronter 31 grandes nations du ballon rond de la planète, dont les plus sacrées sont l'Allemagne, le championne en titre, le Brésil, la France, etc.

L’ancien international bosniaque, Vahid Halilhodzic, 65 ans, devenu par la suite sélectionneur avec la nationalité français et Bosniaque obtenue en 1995, a été nommé à la tête de l’équipe nationale japonaise en mars 2015.