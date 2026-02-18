États-Unis : Le vibrant hommage de Barack Obama à Jesse Jackson

Les États-Unis ont perdu une véritable légende ce mardi 17 février 2026. Jesse Jackson, compagnon de route de Martin Luther King est passé de vie à trépas. Barack Obama, ancien président des États-Unis, lui a rendu un vibrant hommage.

Décès de Jesse Jackson : Barack Obama sort un communiqué émouvant

Dans la soirée de ce mardi 17 février 2026, Barack Obama a rendu hommage à Jesse Jackson. L’ancien président des États-Unis a souligné que ses campagnes présidentielles ont ouvert la voie à sa propre élection.

Jesse Jackson « nous a montré la voie », a écrit Barack Obama après la mort du pasteur noir, candidat malheureux à la présidentielle dans les années 1980 avant la victoire historique du Démocrate en 2008. « Avec ses deux campagnes pour la présidence, il a posé les bases de ma propre campagne pour le plus haut poste du pays », a écrit Barack Obama sur X.

Obama, c’est bien lui qui fut le premier Afro-Américain élu président des Etats-Unis. « Le révérend Jackson a aussi ouvert des opportunités pour les Afro-Américains et a inspiré tant de personnes, dont nous-mêmes », a ajouté l’ancien président dans un texte cosigné avec son épouse Michelle.

Bien avant de dévoiler son long communiqué, Barack Obama a écrit : « Michelle et moi avons été profondément attristés d’apprendre le décès d’une figure emblématique, le révérend Jesse Jackson. Nous lui serons toujours reconnaissants pour son dévouement tout au long de sa vie et pour l’amitié qui unit nos familles. Nous lui devons beaucoup. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille Jackson et à tous ceux qui, à Chicago et ailleurs, l’ont connu et aimé. »