© IShowSpeed en Afrique : voici ce qu'a gagné l'influenceur grâce à sa tournée

Streamer américain ultrapopulaire, IShowSpeed a terminé sa tournée africaine au Ghana. Une tournée durant laquallle il a visité 20 pays sur le continent en moins d’un mois. L’influenceur aux 50 millions d’abonnés et plus sur YouTube a offert une visibilité inédite aux pays africains durant un voyage marathon sponsorisé par différente marques. De son côté, IShowSpeed finit cette tournée avec un gros bonus.

Tournée en Afrique : IShowSpeed s’offre 3 millions d’abonnés de plus

De son vrai nom, Darren Watkins Jr, IShowSpeed déplace les foules partout où il passe. Très connu pour ses défis sportifs et spectaculaires et ses réactions surjouées, ses vidéos de plusieurs heures font des millions de vues. Le youtubeur afro-américain se filme et se met en scène en direct à la rencontre des habitants des différents pays qu’il traverse.

Ces dernières semaines, IShowSpeed s’est lancé dans une tournée intense dans 20 pays africains en 28 jours. La star des réseaux sociaux a fait de courts séjours en : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Côte d’Ivoire, Égypte, Eswatini, Éthiopie, Ghana, Kenya, Libéria, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Zambie et Zimbabwe.

https://twitter.com/FrenchRapUS/status/2015451931209068920

La tournée passe mal en Algérie

Parmi les moments les plus viraux de la tournée africaine, IShowSpeed a fêté ses 21 ans au Nigeria. Et au pays des Super Eagles qu’il a atteint 50 millions d’abonnés YouTube en direct. Un événement fêté au milieu de la foule, dans les rues de Lagos. Autre moment fort, pendant la finale de la CAN 2025 au Maroc, il a fait une apparition surprise autour du terrain dans le costume de la mascotte officielle et simulé un combat avec le champion de MMA Francis Ngannou.

Seul passage en demi-teinte, en Algérie au Stade Nelson-Mandela pour la Supercoupe nationale : une partie du public l’a hué et lui a jeté des projectiles. Certains supporters ne voulaient pas être filmés, ce qui aurait augmenté la tension. IShowSpeed a donc fini par quitter le live et a été escorté par la sécurité.

Speed a partagé de nombreuses immersions dans les traditions locales avec les danses en tenues traditionnelles : le Zaouli à Abidjan, une danse Fulani à Lagos, il a rejoint une danse traditionnelle à Cotonou, participé à une danse cérémonielle royale au palais d’Akuapem au Ghana, et bien d’autres. Et c’est sans compter les défis sportifs spectaculaires qui l’ont fait connaitre, comme une course avec un guépard au Kenya ou encore une épreuve de force avec un influenceur local au Nigeria.

https://twitter.com/AfricaFactsZone/status/2015893398842904702

Trois millions de followers gagnés durant la tournée africaine

Il faut dire que ce n’est pas la première tournée organisée par IShowSpeed. Il a déjà visité de nombreux pays en Asie ou en Europe. La star a plus de 140 millions d’abonnés cumulés sur les différentes plateformes et agrandit sa communauté avec ses voyages. Durant sa tournée en Afrique, IShowSpeed a gagné près de 3 millions de followers pendant la tournée.

A noter que pour attirer les marques et les sponsors, l’influenceur laisse peu de place à l’improvisation pour des questions de sécurité et d’image. La majorité des scènes sont scénarisées à l’avance. Entouré d’une équipe de sécurité, les personnes qui l’approchent sont triées sur le volet.