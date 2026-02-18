© Éthiopie : première visite de Recep Tayyip Erdogan depuis 11 ans

Ce mardi 17 février 2026, le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait escale en Éthiopie. Il ne s’était plus rendu en visite au pays depuis 11 ans. Avec le Premier ministre Abiy Ahmed, Recep Tayyip Erdogan a notamment signé deux accords économiques majeurs en vue de relancer la coopération économique et sécuritaire turco-éthiopienne, sur fond de fortes tensions entre Addis-Abeba et Asmara.

Tournée en Arabie saoudite et en Égypte : Recep Tayyip Erdoganfait escale en Éthiopie

Lors de sa récente tournée qui l’a conduit en Arabie saoudite et en Égypte, le président turc a également fait escale en Éthiopie. C’était ce mardi 17 février 2026. Il s’y est rendu pour célébrer le 100e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques officielles entre la Turquie et l’Éthiopie.

Cavalerie, fanfare, défilé militaire et réception au Palais national tout juste rénové, Recep Tayyip Erdogan a été reçu en grande pompe. Une manière de souligner l’importance que revêt pour Addis-Abeba cette première visite du président turc depuis 11 ans.

A en croire le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a vanté sur son compte X « l’amitié durable » et « la coopération solide » entre la Turquie et l’Éthiopie, les deux dirigeants ont eu des discussions approfondies pour relancer leur coopération économique et sécuritaire sur fond de fortes tensions entre Addis-Abeba et Asmara, rappelle notre correspondante Marlène Panara.

Les deux présidents ont profité de l’occasion pour signer deux accords économiques majeurs, sur le plan énergétique en particulier. Avec près de deux milliards et demi de dollars d’investissements en Éthiopie en 2025, la Turquie est par ailleurs le deuxième plus grand investisseur étranger dans le pays après la Chine.