© Jesse Jackson, compagnon de route de Martin Luther King est mort

Aux Etats-Unis, le pasteur noir américain Jesse Jackson, ardent défenseur des droits des Afro-Américains et compagnon de route de Martin Luther King, est mort à l’âge de 84 ans. C’est ce qu’a indiqué sa famille dans un communiqué ce mardi 17 février 206.

Le pasteur noir Jesse Jackson s’est éteint « paisiblement » ce mardi 17 février 2026 entouré des siens. Ceci, après une longue bataille contre la maladie de Parkinson. C’est du moins ce qu’a annoncé sa famille sur Instagram. « Son engagement indéfectible en faveur de la justice, de l’égalité et des droits humains a contribué à façonner un mouvement mondial pour la liberté et la dignité. Inlassable artisan du changement, il a donné une voix aux sans-voix […] laissant une empreinte indélébile dans l’histoire », a-t-elle écrit.

Né dans une Amérique encore marquée par la ségrégation, le révérend Jesse Jackson a participé à certains des épisodes les plus marquants du combat pour l’égalité raciale aux États-Unis. Il était à Memphis avec Martin Luther King en 1968 quand le géant de la lutte pour les droits civiques a été assassiné. Il se tenait en larmes, silencieux, parmi la foule qui fêtait la victoire de Barack Obama en 2008. Il se trouvait aussi au côté de la famille de George Floyd en 2021, après un verdict historique déclarant coupable un policier blanc, Derek Chauvin, du meurtre de l’Afro-américain.

Le révérend Jesse Jackson s’est fait connaître dans les années 1960 en travaillant sous la présidence de Martin Luther King pour la Southern Christian Leadership Conference. Il s’agit d’une organisation combattant pour les droits civiques dans un esprit de non-violence, avant de lancer ses propres mouvements, Operation Push, devenue aujourd’hui Push Rainbow. Elle milite pour les droits des minorités, notamment le droit de vote, et a aussi soutenu financièrement de nombreuses familles noires défavorisées, ou financé les études de milliers d’enfants..