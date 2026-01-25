« Discombobulator » : L’arme mystérieuse américaine qui aurait neutralisé défenses russes et chinoises au Venezuela

Le président américain Donald Trump a relancé un débat houleux autour de l’opération militaire menée au Venezuela le 3 janvier pour extrader Nicolas Maduro. Dans une interview au New York Post, le président américaine a évoqué un dispositif classifié inédit baptisé “Discombobulator”, qui aurait joué un rôle central dans le raid.

“Discombobulator”, l’arme mystérieuse américaine testée au Venezuela

Donald Trump ne s’est pas étendu sur les détails techniques de “Discombobulator”. Il a cependant précisé qu’il n’est « pas autorisé à en parler », mais a tout de même évoqué une technologie capable de rendre inopérants les systèmes de défense adverses. Selon ses affirmations, les forces vénézuéliennes équipées de matériel de fabrication russe et chinoise n’auraient « pas réussi à lancer leurs missiles » de défense au moment de l’arrivée des hélicoptères et des troupes américaines.

Ce scénario est lourd de controverses. L’opération, qui s’est soldée par l’arrestation de Maduro et de son épouse Cilia Flores, accusés par les États-Unis de « narcoterrorisme », a déclenché une série de réactions internationales, allant des critiques sur la légalité de l’intervention jusqu’aux accusations de tests d’armements sur le sol vénézuélien.

Caracas a d’ailleurs dénoncé ce qu’elle qualifie d’usage de nouvelles armes par Washington sur le sole Vénézuélien.

Un dispositif « désorientant » ou un effet de champ de bataille ?

Le terme discombobulator employé par Trump, qui n’apparaît dans aucun registre militaire officiel, ressemble à une appellation de circonstance plutôt qu’à une définition technique. Cette information de Trump est confirmée par certains agents des services de protection de Nicolas Maduro, qui évoquent des saignements de nez, des prises de vertiges et des vomissements lors de l’action américaine.