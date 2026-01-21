Visas États-Unis : le gel commence pour la Côte d’Ivoire et 25 autres pays

Il y a quelques jours, les États-Unis ont annoncé la suspension, à compter de mercredi 21 janvier, de toutes les demandes de visas d’immigration permanente pour 75 pays. En Afrique, 26 États sont concernés dont la Côte d’Ivoire.

Aux États-Unis, contrairement aux visas touristiques, la mesure concerne les visas dits « longs », qui permettent le regroupement familial ou l’accès à l’emploi sur le territoire américain. Selon la Maison Blanche, cette suspension a pour but de donner aux autorités le temps de revoir en profondeur l’ensemble du processus d’attribution de ces titres de séjour.

A travers un communiqué daté du 7 janvier, le Département d’État des États-Unis affirme même que les ressortissants des pays concernés, déjà installés aux États-Unis, perçoivent des aides sociales à des « niveaux inacceptables ». Selon Donald Trump, les immigrants doivent désormais être « financièrement autonomes » et ne pas « constituer une charge pour les Américains ». L’administration a donc lancé une révision complète de l’Immigration and Nationality Act. Il s’agit du texte qui encadre les règles d’obtention des visas d’immigration.

Sur son site internet, le Département d’État précise que l’objectif est de s’assurer que « les immigrants issus de pays à haut risque ne bénéficient pas de l’aide sociale aux États-Unis ». Les critères d’éligibilité à ces visas pourraient ainsi évoluer : au-delà des ressources financières, l’âge et l’état de santé des candidats pourraient désormais être pris en compte dans l’évaluation des dossiers.

Présentée comme provisoire, cette suspension pourrait toutefois s’inscrire dans la durée. Le Département d’Etat a déclaré le lundi 12 janvier 2026 avoir révoqué plus de 100 000 visas depuis le retour de Trump au pouvoir. En décembre 2025, le ministère de la Sécurité intérieure avait aussi révélé que l’administration a expulsé plus de 605 000 personnes, et que 2,5 millions d’autres étaient parties de leur propre chef.

Voici la liste des pays africains ciblés par cette nouvelle mesure aux États-Unis : Algérie, Cameroun, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, RDC, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Libye, Maroc, Nigeria, République du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie, et Ouganda.

