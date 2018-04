Chine : Hainan, le nouveau critère de l'approfondissement de la réforme et de l'ouverture dans la nouvelle ère

Le 13 avril, le Secrétaire général du Parti communiste chinoisXi Jinping a prononcé un important discours lors d'une cérémonie commémorant le 30e anniversaire de la création de la Zone économique spéciale de Hainan, qui marqua le coup d'envoi du développement de Hainan pour les 30 prochaines années. Soutenir Hainan pour approfondir la réforme et l'ouverture dans la nouvelle ère est une stratégie nationale majeure que le président chinois a personnellement planifié, déployé et encouragé.

Le président Xi Jinping fonde ses espoirs sur Hainan

Approfondir de manière globale la réforme et l'ouverture à Hainan, cela veut dire explorer et mettre en pratique un certain nombre de mesures pour l'ouverture, notamment la construction d'un port franc, d'une nouvelle plate-forme pour favoriser l'interconnexion et l'intégration entre la Chine et les autres pays du monde, et cela témoigne pleinement de la confiance et de la détermination du pays dans sa persistance à ouvrir ses portes, afin de répondre au monde avec une attitude plus active, plus confiante et plus responsable, en apportant des « contributions chinoises ». Ce qui renforcera davantage la confiance de la communauté internationale envers la perspective de la mondialisation économique et favorisera la construction d'une économie mondiale ouverte.

En ce qui concerne Hainan, ouvrir une nouvelle voie de développement et créer une zone pilote complète et approfondie nécessite un mécanisme fort pour influer sur la réforme, la construction d'un système d'économie moderne, et un développement de haute qualité. Cela veut dire construire une zone franche pilote et un port de commerce franc à caractéristiques chinoises.

La Chine a déjà créé 11 zones franches pilotes à Shanghai, dans le Guangdong, à Tianjin et ailleurs. Après une période de développement et de construction, les zones franches pilotes ont exploré et mis en application avec vigueur des réformes administratives, une gestion des investissements, la facilitation du commerce, l'innovation financière, et accumulé une expérience réussie qui a été reproduite et promue dans tout le pays, devenant ainsi les régions avec le plus haut niveau d'ouverture existant actuellement en Chine. La zone franche pilote de Hainan sera quant à elle la zone franche pilote la plus vaste et le plus peuplée de Chine, et deviendra sans nul doute une importante fenêtre pour le dialogue de la Chine avec le monde dans la nouvelle ère.

Les différentes caractéristiques présentées par Hainan

Quant à l'exploration de la construction du port franc à caractéristiques chinoises de Hainan, le terme « caractéristiques » se reflète principalement dans les aspects suivants : tout d'abord, savoir être sélectif, ne pas se focaliser uniquement sur le commerce d'entrepôt et la fabrication, mais développer le secteur du tourisme, une industrie de services modernes et un secteur de technologies de pointe dominants. La deuxième étape consiste à mettre en œuvre et à établir par étapes un système de politiques de port franc.

La troisième consiste à prévenir les risques, à mener des recherches approfondies et à faire la démonstration de politiques diversifiées, de renforcer l'identification et la prévention des risques financiers majeurs et d'optimiser la surveillance douanière. Tout cela constitue une autre innovation théorique et pratique majeure dans le système socialiste à caractéristiques chinoises et deviendra sûrement un guide important pour l'approfondissement global de la réforme et de l'ouverture.

Hainan possède une vaste zone maritime et de riches ressources maritimes comme ses côtes, ses îles, ses ports, mais aussi des ressources biologiques et minérales, et constitue une importante porte d'entrée de la Chine vers les océans Pacifique et Indien. Depuis les 30 ans de la création de la zone économique spéciale, l'économie maritime a atteint une proportion du PIB proche de 30%, la croissance rapide du nombre de touristes et des recettes du tourisme, la Conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie et d'autres événements importants s'y sont déroulés avec succès.

La « mer » est devenue la caractéristique la plus importante de Hainan et son avantage comparatif le plus notable. Afin de pouvoir approfondir de manière exhaustive la réforme et l'ouverture dans la nouvelle ère, Hainan doit faire correctement tout ce qui se rapporte à cette « mer », exploiter davantage encore le potentiel marin dans son développement économique, son ouverture et la coopération internationale, et devenir ainsi « puissante grâce à la mer ».

(Source : Quotidien du Peuple)