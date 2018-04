Metro d Abidjan: "Un comité de haut niveau" pour accélérer les travaux

Pour "faire avancer le plus rapidement possible les travaux" du Metro d Abidjan, le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara en visite depuis mercredi en France a annoncé vendredi, "la mise en place d’un comité de haut niveau", après un entretien avec son homologue français, Emmanuel Macron à Paris.

Entièrement financé par la France, le Metro d Abidjan devrait être une réalité en 2021

Ce comité de haut niveau qui "comprendra les ministres de l'Economie des deux pays", s’attellera à "faire avancer le plus rapidement possible, les travaux du Metro d Abidjan", a déclaré M. Ouattara, face à la presse.

Début décembre 2017, les présidents Macron, et Ouattara ont lancé en grande pompe les travaux d'une ligne de train urbain, appelé Metro d Abidjan.

D’un coût de 918 milliards de FCFA, financé intégralement par la France, la ligne 1 de ce train, long de plus de 37 kilomètres, et dont la finalisation des travaux est prévue après 2020, doit relier Anyama, dans le nord de la capitale économique à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny situé dans la commune de Port-Bouët, au sud.

Lors de son passage à Abidjan, Emmanuel Macron avait proposé la mise sur pied d'"un comité de suivi des travaux" de ce chantier, pour le respect de la qualité et des délais, avec "une implication particulière de l’ambassadeur de France" en Côte d’Ivoire.

"Je souhaite que de manière partenariale, conjointe, nous ayons un comité de suivi de ces travaux qui permettra de s’assurer du bon respect des délais à chaque étape, du respect de toutes les normes et standards de meilleure qualité", avait déclaré M. Macron.

Le Metro d Abidjan, chantier phare pour la Côte d’Ivoire, devrait permettre à terme de transporter 530.000 personnes par jour et 180 millions de voyageurs par an entre le nord et le sud d’Abidjan, en attendant la seconde ligne du projet qui partira de Yopougon (ouest) à Bingerville, banlieue à l’est de la capitale économique ivoirienne.