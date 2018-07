G5 Sahel: "3 morts et 8 blessés" des soldats, IBK apporte son soutien

Le président malien Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), est arrivé samedi matin à Sévaré (Centre malien), au Quartier général de la Force Conjointe du G5 Sahel, cible d'une "attaque terroriste et meurtrière" vendredi, qui a fait "3 morts et 8 blessés, selon un communiqué du gouvernement.

Des soldats de la force conjointe du G5 SAhel pris pour cible

Cette visite du chef de l’Etat vise à "apporter son soutien" à la Force Conjointe du G5 Sahel dont il a fait l’inauguration en septembre dernier, alors qu’il était président de la force militaire, qui regroupe le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad.

Dans un communiqué vendredi soir, le chef de l’Etat nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice du G5 Sahel a "condamné fermement cet acte lâche conduit par des organisations criminelles dont le dessein est de déstabiliser l'un des instruments essentiels pour la stabilité de notre sous-région", en l'occurrence la Force antiterroriste.

Mahamadou Issoufou a réaffirmé la détermination des pays membres du G5 Sahel à combattre les forces terroristes avec fermeté, afin de rétablir la quiétude et la sérénité habituelles dans lesquelles vivent les populations du Sahel.

Au nom du G5 Sahel, le président nigérien a exprimé sa "grande compassion et sa solidarité aux familles et aux frères d'armes des victimes, ainsi que ses souhaits de bon rétablissement aux blessés".

Cette attaque intervient à un mois de l’élection présidentielle au Mali où les ministres de la Sécurité et de l’Administration territoriale ont promis dans la semaine, "d’assurer la sécurité des candidats" durant leur campagne.

Créé lors d'un sommet en février 2014 par cinq États du Sahel à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad, le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité.

Les cinq pays œuvrent à mettre sur pied une force militaire antiterroriste multinationale, connue sous le nom de Force conjointe du G5 Sahel, pour "combattre les groupes armés islamistes" dans la région.