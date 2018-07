Des jeunes du PDCI exigent des sanctions contre des cadres frondeurs

Les jeunes cadres du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), ont demandé vendredi à Abidjan au conseil de discipline de la plus vielle formation politique ivoirienne, de "prendre des sanctions" à l’encontre de certains cadres, défenseurs du parti unifié, qui ont lancé mardi un mouvement favorable au projet dénommé "sur les traces d’Houphouët-Boigny" (fondateur du parti), un courant à l’intérieur du parti.

Le PDCI fait face depuis quelque temps à des mouvements en son sein

"Nous, jeunes cadres du PDCI, condamnons sans ambage ce déviationnisme et demandons au conseil de discipline, une instance du parti, de prendre immédiatement des sanctions rigoureuses à cette coercition contre le président Aimé Henri Konan Bédié et à la décision du bureau politique", a affirmé son président Hervé Achi, lors d’un point de presse.

Jeudi, Jérôme N'Guessan Koffi, un cadre du PDCI, a été "exclu du bureau politique et de toute autre instances du parti" pour avoir demandé l’annulation de la réunion du bureau politique du 17 juin, au cours de laquelle la formation a reporté l’examen des textes du parti unifié après la présidentielle de 2020.

Le conseil de discipline du parti fondé par Félix Houphouët-Boigny a estimé que M. Koffi "s'est rendu coupable de violations graves de la discipline du PDCI".

Le 17 juin, le PDCI a "endossé" la signature fin avril de l'accord politique pour la création du futur parti unifié et décidé d’examiner les textes à son prochain congrès prévu après la présidentielle de 2020, à l’issue d’un bureau politique.

Mardi, des cadres, défenseurs du parti unifié, ont lancé un mouvement favorable au projet dénommé "sur les traces d’Houphouët-Boigny", un courant à l’intérieur du parti.

Le lendemain, le PDCI a déclaré "nulle et de nul effet" la création de ce mouvement initié par l’ex-porte-parole de ce parti, Adjoumani Kobenan Kouassi et une dizaine d’autres cadres du parti, expliquant que la formation "n'admet pas en son sein des courants formellement constitués".

Les délégués départementaux et communaux ont non seulement "rejeté" ce courant, mais "condamné (également) les agissements, manipulations et désinformations de quelques militants tendant à remettre en cause les résolutions" du bureau politique.

Pour les jeunes cadres du PDCI, ce parti "ne doit pas renier sa nature", et doit œuvrer pour la "reconquête du pouvoir d’Etat en 2020, puisqu’il présentera un candidat".