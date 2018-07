Des cadres du PDCI créent un "mouvement" favorable au parti unifié

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Des cadres du Parti démocratique de Côte d’ivoire (PDCI) ont créé un "mouvement" dénommé "Sur les traces d’Houphouët-Boigny" (fondateur de cette formation politique), favorable au projet du parti unifié censé naître de la fusion des six partis de la coalition au pouvoir, a annoncé mardi à Abidjan leur porte-parole, le ministre des ressources animales Kobenan Kouassi Adjoumani, face à la presse.

Le PDCI sombrera t-il dans le bicéphamisme?

"Nous avons décidé de créer et de vous présenter un mouvement (...) : Sur les traces d’Houphouët-Boigny", a dit M. Kobenan, ajoutant qu'il porte la voix d’une "frange importante et significative de militants du Pdci" dont des "ministres, députés, sénateurs, présidents de région, maires (et) membres des instances" du parti.

"Favorable" au parti unifié qui devrait s’appeler Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), ce "mouvement à l’intérieur" du Pdci "ne rame pas à contre-courant des idéaux" du parti, a-t-il précisé, en présence des ministres Raymonde Goudou-Coffie, Alain Richard Donwahi, Fofana Siandou ou encore Pascal Abinan, tous membres de la même formation politique.

Le président du Pdci, Henri Konan Bédié, "a été le premier à parler de parti unifié", a justifié Kobenan Kouassi Adjoumani, rappelant que ce dernier a "signé" l’accord politique de création du RHDP.

"Sur les traces d’Houphouët-Boigny" vise à "créer une adhésion populaire et forte autour du projet du parti unifié", a insisté M. Kobenan, après avoir dressé l’historique de la coalition au pouvoir, le RHDP (dont le Pdci est membre) créé en 2005, qui a selon lui "propulsé à nouveau la côte d’Ivoire sur les rails du développement."

La création de ce mouvement intervient dans un contexte où l’adhésion au parti unifié divise les militants du plus vieux parti de Côte d’Ivoire, certains membres refusant de voir le Pdci "disparaître" au profit d’une fusion.

Lors du bureau politique de cette formation politique, le 17 juin à Abidjan, les ministres favorables au projet du parti unifié ont tous été hués, avait rapporté une source interne à ALERTE INFO.

"Il nous est apparu nécessaire au sein du Pdci d’agir afin de préserver d’une part l’unité du (parti) et d’autre part d’expliquer avec plus de clarté et de méthode les motivations réelles qui fondent la création du parti unifié", a poursuivi kobenan Kouassi Adjoumani.

Alors que le chef de l’Etat Alassane Ouattara pousse pour que le parti unifié soit constitué "avant 2020", le Pdci de son allié Henri Konan Bédié est plutôt favorable à sa mise en place après la présidentielle de 2020, et réclame avec insistance que la question de l’alternance soit tranchée en sa faveur.

A l’exception du PDCI, tous les cinq autres partis membres de la coalition au pouvoir ont déjà tenu leur congrès pour se prononcer sur leur volonté ou non d’adhérer au parti unifié. Seule l’Union pour la Côte d’Ivoire (l’UPCI) a rejeté à la surprise générale le projet.

Le 5 mai, à la clôture du congrès extraordinaire du Rassemblement des républicains (RDR, parti au pouvoir) M. Ouattara avait annoncé un remaniement ministériel “dans les semaines à venir’’ mais avait conditionné ce réaménagement de son gouvernement par “la validation (préalable par les autres partis) de l’accord politique’’ prévoyant la création du parti unifié.