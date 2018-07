Côte d’Ivoire : Dah Sansan (RDR) "Alternance 2020 ? le Pdt Alassane Ouattara a rectifié le tir"

M. Dah Sansan, président de la Jeunesse du Rassemblement des Républicains (RDR) a accordé une interview à Afrique-sur7.fr, dans laquelle il a fait le tour d'horizon de l'actualité de la Côte d'Ivoire. Outre la gouvernance du Président Alassane Ouattara, la question du parti unifié et la réconciliation entre Ivoiriens ont été abordées ainsi que les récentes révélations d'un plan d'assassinat de M. Guillaume SORO.

M. Dah Sansan, comment va cette Côte d’Ivoire dirigée par votre parti politique le RDR ?

Bonjour. La Côte d’Ivoire notre pays se porte de mieux en mieux depuis un certain moment, malgré quelques difficultés que peuvent nous causer la nature (en référence aux récentes inondations).

AS7 : Selon vous, le président Ouattara apporte-t-il les bonnes réponses aux besoins des Ivoiriens ?

Vous posez la question à celui qui parcourt le territoire ivoirien au quotidien, qui est à l’écoute de la masse populaire et qui recueille l’avis du peuple. Je suis donc très à l’aise pour vous répondre « oui » à cette question, même si aucune oeuvre humaine n’est parfaite. Je pense en tout cas que la satisfaction domine largement au sein de la population sur la gestion du pouvoir d’État par le président Ouattara.

AS7 : Le Président Ouattara est à son deuxième et dernier mandat. Doit-il postuler à un troisième ?

Chaque père de famille est préoccupé par la bonne gestion de sa maison. Permettez-moi de vous dire que le chef de l’État n’a pas d’autres calendriers que la poursuite du développement de la Côte d’Ivoire à travers les richesses qui sont créées. Chaque chose viendra au moment opportun. Lorsqu’il sera question de l’élection présidentielle, je crois que le RHDP se prononcera.

AS7 : Le Président Ouattara dit qu’il n’envisagera une nouvelle candidature que si des tensions dans le pays sont perceptibles. N’est-ce pas à lui de créer dès aujourd’hui les bonnes conditions d’une succession paisible ?

Moi je pense qu’assez souvent les successions en Afrique ne se préparent pas bien. Le président de la République Alassane Ouattara a le devoir de laisser une Côte d’Ivoire totalement en paix, totalement pacifiée. Je sais qu’il y a un sujet qui tient à coeur au président, c’est cette Côte d’Ivoire pacifiée. Parler de 2020 aujourd’hui, j’estime que c’est un peu trop tôt. Dans tous les cas je fais confiance au Président de la République qui, je sais qu’au moment importun, saura orienter les ivoiriens. Je demande aux Ivoiriens de rester dans la droite ligne de l’orientation politique que le chef de l’État donne à travers le parti unifié pour rassembler tous les enfants de ce pays.

Alternance en 2020 « Il est vrai que l’auteur de l’appel (de Daoukro) avait la conviction"

AS7 : Le RHDP se fissure sur cette question justement de la succession au Président Ouattara. Le PDCI veut l’alternance avec un de ses militants au pouvoir dès 2020. Vous au RDR vous ne semblez pas favorables à cette volonté de votre allié. Pourquoi ?

Je voudrais bien faire un bref rappel historique concernant le débat sur le parti unifié. Le Parti unifié, ça doit remonter à 2005 à la création du RHDP qui était une coalition de partis politiques. Vous vous souviendrez qu’en septembre 2014, le président du PDCI RDA, M. Henri Konan Bédié avait lancé un appel dit de « Daoukro ». L’appel avait deux objectifs et c’est écrit noir sur blanc. Le premier objectif était l’élection du président Ouattara à la présidentielle de 2015. Le second objectif était d’aboutir à un parti unifié PDCI-RDR. Il est vrai que l’auteur de l’appel avait la conviction que les deux parties sauraient se faire l’alternance dès 2020. Et le président Alassane Ouattara a rectifié le tir en disant à l’occasion de la visite d’État à San Pedro que « Dès lors que nous allons à un parti unifié, il n’y aura plus de RDR ni de PDCI » et que le choix du candidat pour 2020 va se faire à l’intérieur du parti unifié ! Vous voyez, c’est très clair. Dès lors, la question de l’alternance ne peut être un préalable aujourd’hui à l’adhésion au parti unifié.

AS7 : Si le PDCI vous a soutenu (vous RDR) en 2015, on sait que ce n’est pas gratuit. Est-ce que de ce point de vue là leurs revendications ne sont pas légitimes ?

Non ! Le PDCI n’a soutenu personne. Le pouvoir d’État a été géré depuis 2011 ensemble. J’insiste, le pouvoir du président Alassane Ouattara a été partagé depuis 2011 avec le PDCI à égalité de parts. En 2015, il était difficile pour le PDCI d’avoir un candidat. Cela a été une stratégie politique que ce parti soit avec le RDR. Sinon dites-moi quel candidat au PDCI pouvait gagner une élection face au président Alassane Ouattara ? Il n’y en avait pas.

AS7 : M. Dah Sansan, N’est-il pas souhaitable qu’un membre du PDCI succède au président Ouattara pour continuer de maintenir la cohésion au sein du RHDP ?

La stratégie du Président Ouattara est d’aller d’abord au parti unifié qui serait alors un grand parti politique. À l’approche des élections, nous aurions un grand rassemblement pour procéder au choix du candidat de ce nouveau parti-là à l’issue des primaires. Je ne vois pas une démarche plus démocratique que de procéder ainsi.

AS7 : Le PDCI dit qu’il n’a pas eu besoin de primaires au moment de soutenir Ouattara en 2015 et donc certains cadres en son sein ne comprennent pas cette fixation sur le parti unifié et la primaire annoncée.

Il faut qu’on soit honnête vis-à-vis de nos partisans parce que j’ai entendu de grosses contrevérités à ce sujet. Des personnes affirment que le Président Alassane Ouattara a promis l’alternance pro-PDCI. Je voudrais vous renvoyer à cette question : Est-il possible pour un parti politique de laisser volontairement le pouvoir à une autre formation politique ?

Le Pdt Alassane Ouattara qui a un souci véritable de rassembler la Côte d’Ivoire veut créer ce cadre pour rassembler davantage la population. L’idée est de favoriser la paix dans le pays pour continuer son développement avec la création d’emplois et d’infrastructures.

Dah Sansan : "Soro Guillaume est RDR"

AS7 : Pour vous, Soro Guillaume est-il un membre du RDR lorsqu’on sait que des critiques sont portées par ses proches contre le pouvoir Ouattara ?

Dans l’organigramme du RDR décidé à l’issue du dernier congrès, Guillaume Soro est Vice-Président du Rassemblement des Républicains. Guillaume Soro est président de l’Assemblée National sous la bannière du RDR…

AS7 : Donc pour vous il est RDR ?

Ce n’est pas moi, il est RDR, c’est clair ! Guillaume Soro lui-même dit qu’il est RDR.

AS7 : Oui, mais le comportement de ses partisans dit autre chose.

Moi je regarde ce qui est officiel et les faits. Et selon ces deux éléments, M. Soro est un haut cadre du RDR. À ses partisans, je veux leur rappeler que le groupe est plus fort que le plus fort du groupe. Donc notre intérêt à tous est de consolider les bases du RDR.

Plan d'assassinat de Guillaume Soro, "ce n’est tout simplement pas sérieux".

AS7 : M. Dah Sansan, le confrère Koaci, a révélé récemment un plan d’assassinat de Soro Guillaume par des hommes proches du pouvoir. Alain Lobognon a confirmé la véracité de l’information dans un Tweet. Votre commentaire à ce sujet ?

Cher ami, vous savez qu’au RDR nous avons l’avantage d’avoir été opposants et aujourd’hui nous dirigeons le pays. C’est pour vous dire que ce genre d’affabulations, ce type de pratiques sont des choses à bannir de la vie politique. Je ne m’imagine pas un seul instant que le RDR puisse programmer l’assassinat de quelqu’un. Ce sont des choses que nous avons toujours condamnées.

Notre parti est libéral et l’État de droit fondé sur la protection des droits individuels et collectifs constitue l’un des piliers majeurs de notre idéologie politique. Il était plus facile de tuer Laurent Gbagbo, notre farouche adversaire ou encore SÉKA SÉKA, Blé Goudé et bien d’autres dans la confusion totale qui existait.

Comment peut-on aujourd’hui, dans un contexte de paix retrouvé, planifier ce genre de chose contre un homme qui de plus est l’un des plus proches collaborateurs du président Alassane OUATTARA ? Ce n’est tout simplement pas sérieux.

AS7 : Quels sont les rapports du RDR, parti présidentiel, avec l’opposition pour favoriser la paix en Côte d’Ivoire ?

Cette question est essentielle. La relation pouvoir-opposition est une relation satisfaisante, parce que même l’expression de la minorité doit être prise en compte. Et donc les droits de l’opposition doivent être respectés. Le Président Alassane Ouattara prend en compte tous ces paramètres. La preuve, le président a mis en place un ministère chargé du dialogue politique. Nous avons des instances chargées de raffermir les liens avec l’opposition et nous avons des actions vérifiables en faveur du retour des exilés de la crise postélectorale. On est à plus de 90% de retour d’exilés, je pense que le gouvernement ivoirien est à encourager parce que les choses avancent.

AS7 : Sauf qu’il y a des personnalités politiques de l’opposition en prison pour des choses liées à la politique. Peut-on parler d’avancer du processus lorsqu’on sait que ces détentions radicalisent certaines positions ?

Ils ne sont pas en prison parce qu’ils sont des hommes politiques. Ils sont en prisons parce qu’ils ont commis des infractions pénales. Ils ont des avocats qui défendent leurs causes. Sinon s’ils n’ont rien fait, il est difficile de les maintenir en prison au-delà de la durée légale. C’est totalement impossible.

S’ils sont toujours en prison, cela tient compte des gravités des actes qui leur sont reprochés… Mais je voulais savoir, pensez-vous que la réconciliation se décrète ? La réconciliation est un processus et nous sommes bien avancés.

AS7 : Pour booster la réconciliation, M. Dah Sansan, souhaitez-vous la libération des personnes qui sont en prison, peut-être par une grâce présidentielle ?

Laissez-moi vous dire que le but d’une sanction pénale n’est pas d’emprisonner des gens. Le législateur a besoin de s’assurer que celui qui a commis l’infraction n’est pas prêt à récidiver, c’est fondamental. Et pour la question des grâces présidentielles que vous évoquez, comment voulez-vous qu’elle soit prise alors que la partie devant en bénéficier ne présente aucun signe de regret, chose qui peut amener le détenteur du pouvoir judiciaire à justifier sa clémence. En l’espèce, les éventuels candidats à la grâce sont dans des positions trop orgueilleuses. Et puisque la grâce présidentielle reste encadrée, il va s’en dire qu’il n’y à pas lieu actuellement de déroger à la loi.

AS7 : Est-ce que le RDR a peur de la perte du pouvoir ?

Absolument non! Car la démocratie est le règne de la majorité. Le sachant, nous, militants du rassemblement des Republicains travaillons à redynamiser et à rassembler toutes les forces vives autour de notre projet politique. En tout état de cause, les acquis du président Alassane OUATTARA nous donnent un avantage considérable. Au total, rien ne peut justifier une peur de perte du pouvoir dans la mesure ou les Ivoiriens ont en mémoire les capacités et le comportement des différents régimes qui se sont succédé.

Dah Sansan : "Aucun militant du RDR n’a bougé de son siège"

AS7 : Avec la défection de certains militants du RDR, y compris ceux actifs sur les réseaux sociaux, ne craignez-vous pas une grosse surprise ?

Non ! C’est d’ailleurs un avis forcement discutable lorsque vous parlez des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n’ont rien avoir avec les réalités sur le terrain. Parce que lorsque vous prenez la société ivoirienne, combien de personnes se retrouvent-elles sur ces réseaux sociaux ? (Sur 25 millions d’habitants, près de 22% naviguent sur internet et 3.100.000 millions de personnes vont sur les réseaux sociaux avec Facebook en première position, NDLR) Les réseaux sociaux, c’est du virtuel. Deuxième chose, lorsque vous parlez de désertion, même s’il y a une ou deux personnes qui quittent le parti, vous ne pouvez pas apporter la preuve de ce que ces militants-là voteront pour le PDCI ou le FPI. Aucun militant du RDR n’abandonnera le RDR.

Tous les militants RDR, malgré certains de leurs reproches, demeurent RDR et cela s’est vérifié lors des deux événements majeurs que nous avons organisés au parti. Aucun militant du RDR n’a bougé de son siège.

En outre, lorsque vous faites référence aux jérémiades de certains militants sans tenir compte des milliers de nouveaux majeurs et de nombreux cadres et autres citoyens qui ont été séduits, fidélisés par la gestion du pouvoir votre analyse n’est pas complète.

AS7 : M. Dah Sansan, votre mot de la fin.

Je veux juste rappeler à l’ensemble des forces vives de la nation ivoirienne, le PDCI d’abord, le l’UDPCI, le MFA et l’UDCY, ou encore au FPI que le président Alassane Ouattara a une ambition pour la Côte d’Ivoire. Il a une grande ambition pour la Côte d’Ivoire, il a un rêve pour la Côte d’Ivoire et ce rêve-là ne peut se réaliser qu’avec les Ivoiriens. Dès lors, le parti unifié auquel le président accorde tant d’intérêt doit être vu comme un gage de paix, de stabilité et de progrès de la société ivoirienne.

Merci à M. Dah Sansan pour cette interview.