Dakar:Les avocats de Khalifa Sall appellent à sa libération

A deux jours de l’ouverture du procès en appel du maire de Dakar Khalifa Sall, ses avocats ont invité la cour d’appel à tirer les conclusions de la décision de la cour de la Cedeao et annuler la procédure après avoir dénoncé le "dénigrement" des institutions communautaires par le gouvernement du Sénégal, vendredi face à la presse.

Khalifa Sall acquitté par la cour d'appel de la CEDEAO

"Nous demandons à la cour d’appel de tirer toutes les conclusions issues de la Cour de justice de la Cedeao et annuler d’office la procédure dans le procès Khalifa Sall", a dit Me Demba Ciré Bathily à deux jours de la reprise du procès en appel de leur client.

Il a par ailleurs dénoncé le "dénigrement" des institutions communautaires par le gouvernement, regrettant la "violation de l'obligation de réserve" non sans demander à l’Etat de payer les 35 millions F CFA du maire de Dakar.

Le 29 juin, la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) avait estimé que les droits de Khalifa Sall condamné fin mars à 5 ans de prison ferme dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar ont été "violés".

Accusé d’avoir détourné 1,8 milliards F CFA dans le cadre de la caisse d’avance de la maire de Dakar lors de son jugement en instance, Khalifa Sall était déclaré entre autres coupable des délits "d’escroquerie aux deniers publics", et de "complicité en faux en écriture de commerce".

Avant de rendre son verdict le 30 mars dernier, le juge avait déclaré Khalifa Sall coupable entre autres de délits, dont "escroquerie aux deniers publics" et "faux et usage de faux", mais avait écarté les délits "d’association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent".

Le tribunal avait également déclaré que l’Etat du Sénégal n’avait pas subi de préjudice, car la somme en cause est totalement la "propriété" de la ville de Dakar.