Mali:Soumaila Cissé recoit le soutien de plusieurs associations

Plusieurs partis et mouvement d’associations ont signé vendredi, la plateforme d’alliance en soutien à la candidature de Soumaila Cissé en vue des élections présidentielles au Mali 2018.

Des associations apportent leurs soutien a Soumaila Cissé

Plus de 100 partis et associations ont accordé leurs soutien au candidat Soumaila Cissé.

Quand au président l’Union pour la république et la démocratie (URD), il a tenu a remercié ces associations" pour la confiance qu’ils placent" en lui, les invitant "à travailler afin que l'alternance se réalise"

Pour la troisième fois qu’il présente sa candidature à la présidentielle au Mali, le chef de file de l’opposition Soumaila Cissé avait estimé que"cette fois-ci sera la bonne", lors d'un meeting en Côte d'Ivoire ou il etait en campagne.

Le chef de file de l’opposition malienne, Soumaila Cissé, avait affirmé à Bamako que sa victoire à la présidentielle du 29 juillet est "certaine" et "nulle ne peut en douter", vue la présence de plus de 35.000 personnes à son investiture, au stade du 26 mars.

Notons que Soumaila Cissé, président de l’Union pour la république et la démocratie (URD), avait été investi par "une trentaine de partis politiques et plus de 200 associations et mouvements de jeunes", a annoncé le secrétaire à la communication de son parti, Demba.

Candidat à la présidentielle de 2013, Soumaila Cissé avait été battu par Ibrahim Boubacar Keita, au deuxième tour.

"Cette fois-ci sera la bonne", a indiqué Soumaila Cissé qui justifiait les motivations de sa troisième candidature, lors de sa tournée en Côte d’Ivoire.

Accompagné de Mamadou Hawa Gassama, député de Yélimané, dans la région de Kayes, M. Cissé a estimé qu’il fait "aller à la recherche des Maliens", les "écouter et comprendre leur problème", promettant notamment, de "faire en sorte qu’ils soient représentés à l’Assemblée nationale".

Sûr de sa victoire à la présidentielle le candidat de la coalition pour l’alternance a promis de "revenir à Daloa" après avoir remporté l’élection, devant plus de 600 personnes. Il a appelé ses compatriotes "à retirer leurs cartes d’électeur et à voter massivement le 29 juillet pour que le Mali change".