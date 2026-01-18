Assimi Goïta justifie sa présence à l’investiture de Doumbouya

Présence remarquable du président malien Assimi Goïta à la cérémonie d’investiture du président Mamadi Doumbouya le samedi 17 janvier 2026. Premier président de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), le président malien a rappelé le soutien franc de la Guinée lorsque Bamako était en bras de fer avec la CEDEAO à la suite du coup d’État en 2022.

Assimi Goita à l’investiture de Mamadi Doumbouya

Le président malien n’est pas passé inaperçu à la cérémonie de prise de fonction officielle de Mamadi Doumbouya, élu à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Assimi Goita a été fortement applaudi par le public. Ce geste du public guinéen donne raison à Assimi Goïta, qui a décidé d’être de la partie contrairement à ses pairs de l’Alliance des États du Sahel.

Le chef du régime militaire malien a rappelé que son pays et la Guinée partagent des liens historiques : « La Guinée et le Mali sont unis non seulement par l’histoire, mais aussi par la culture et la géographie ». La Guinée a d’ailleurs matérialisé ces liens d’amitié en soutenant le Mali contre les sanctions de la CEDEAO. « C’est un devoir pour moi d’être ici, pour témoigner de notre gratitude et réaffirmer les liens indéfectibles entre nos deux nations », a martelé Assimi Goïta.

L’absence d’une représentation officielle de l’Alliance des États du Sahel a été remarquable. En effet, la Guinée s’est très vite désolidarisée du groupe des pays en transition. On voyait des rapprochements dans les prises de décisions. Mais au moment de s’engager, Mamadi Doumbouya n’a pas souhaité aller en bras de fer avec la CEDEAO. Ils ont préféré des négociations et accords avec la promesse de rétablir l’ordre constitutionnel.