© Mali : trois unités industrielles attaquées par des jihadistes

Au Mali, après le blocus économique décrété sur le carburant en septembre dernier, les jihadistes visent désormais des unités industrielles. Ce dimanche 11 janvier 2026, des usines appartenant à des hommes d’affaires maliens et indiens ont été attaquées par de présumés jihadistes affiliés à al-Qaïda dans la région de Kayes dans l’ouest du pays.

Mali : trois usines brûlées par des jihadistes

Selon les informations de RFI, trois unités industrielles ont été visées dans la matinée de ce dimanche 11 janvier 2026 au Mali par de présumés jihadistes affiliés à al-Qaïda. Ces unités industrielles produisent du ciment, de la chaux et de l’enduit dans la région de Kayes à l’ouest du pays. Selon le média français, les assaillants sont arrivés sur les lieux à motos, lourdement armés. Ils étaient environ 150 à 200 selon les témoins. Divisés en deux groupes, ils ont attaqué et brûlé les trois usines.

Les scènes filmées ont même été diffusées sur les réseaux sociaux. Un élu de la région s’est rendu sur les lieux après le départ des jihadistes. Il décrit une situation chaotique. Des sacs de ciments en feu, des bâtiments détruits. Les dégâts sont très considérables.

Toujours selon les informations de RFI, au moins quatre personnes ont été enlevées sur un des trois sites attaqués dimanche. En juillet dernier, les jihadistes avaient déjà attaqués des usines dans cette même région au Mali. Il faut noter aussi que des employés étrangers notamment indiens avaient été enlevés. Ils sont toujours aux mains du groupe armé affilié à al-Qaïda.