Mali : 65e anniversaire de l’Armée, Assimi Goïta définit son objectif

Ce mardi 20 janvier 2026, le Mali a commémoré le 65e anniversaire de la création de son armée. C’était à l’occasion d’une cérémonie à Bamako, la capitale. Elle s’est tenue en présence du président Assimi Goïta.

Mali : « Cette guerre sera menée jusqu’à la victoire totale », Assimi Goïta

Au Mali, Assimi Goïta était bien présent ce mardi 20 janvier 2026 pour la commémoration du 65e anniversaire de la création de l’armée malienne. Dans son allocution, Assimi Goïta a annoncé que l’année 2026 serait marquée par une intensification des opérations militaires sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

L’homme fort du Mali a affirmé que ces efforts s’appuieraient sur le renforcement des effectifs, le redéploiement des Forces armées maliennes (FAMa) et la construction de nouveaux camps, dans l’objectif de garantir une présence durable de l’Etat sur tout le territoire. « Tant que notre pays ne sera pas totalement sécurisé et stabilisé, nous continuerons à recruter et à équiper nos Forces armées et de sécurité. Cette guerre sera menée jusqu’à la victoire totale », a-t-il déclaré.

Le chef de l’Etat a même félicité les forces de défense et de sécurité pour leur engagement sur les différents théâtres d’opérations, ainsi que la population malienne pour sa résilience depuis 2021. Selon le Président, cette dynamique a permis « d’engager des réformes profondes » au profit de ces forces. Il a soutenu que ces réformes avaient contribué à reconquérir les deux tiers du territoire national autrefois sous domination terroriste et à favoriser le retour de l’administration ainsi que des populations déplacées.

Il faut noter qu’en marge de la cérémonie, des distinctions ont été remises à des militaires.