Mali : un système mis en place pour le rationnement du carburant

Au Mali, à travers une vidéo diffusée sur la télévision d’État (ORTM), le gouvernement de Transition annonce la mise en place d’un système de rationnement du carburant, avec un nombre de passages limités dans les stations-service.

Mali : l’approvisionnement en carburant réglémenté

Au Mali, le nouveau dispositif est une nouvelle réponse à l’embargo sur les importations de carburant décrété par les jihadistes du Jnim (Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans). Désormais, à chaque passage en station-service, la plaque d’immatriculation ou la vignette du véhicule sera photographiée par le pompiste, avec son téléphone portable. Et ce sera plus tard enregistrée sur une application web permettant de suivre le réseau de distribution en temps réel. Les voitures ne seront autorisées à faire un nouveau plein que 72 heures plus tard, les motos 48 heures plus tard, soit respectivement trois jours et deux jours entre deux passages.

L’objectif derrière est de « limiter les achats excessifs et lutter contre les circuits de vente illicites ». Il faut dire que depuis le début des attaques de camions-citernes par les jihadistes du Jnim, les autorités de transition ont renforcé les escortes militaires. Ils ont également renforcé les contrôles contre les trafics et les détournements destinés au marché noir, régulièrement accusés d’être à l’origine de la pénurie.

Néanmoins, le dispositif de rationnement n’est pas encore effectif. Approché par RFI, le ministère de l’Industrie et du Commerce n’a pas encore précisé à quelle date il serait mis en place. La tâche s’annonce donc ardue au Mali, puisque des milliers de pompistes devront être équipés et formés, à travers tout le pays. Le système implique des téléphones toujours chargés, malgré les coupures d’électricité particulièrement longues actuellement, et disposant d’un accès à internet suffisant.